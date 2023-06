Zdroj: Instagram.com/jasmine_lars Rusovláska s najdlhšími vlasmi: Ponúkali jej sobáš aj štvrť MILIÓNA, ak sa ostrihá Kráska s extrémne dlhými ryšavými vlasmi tvrdí, že ju muži denne bombardujú žiadosťami o ruku. Jeden z nápadníkov jej dokonca chcel zaplatiť, ak sa ostrihá. 11. jún 2023 Magazín Ona

11. jún 2023 Magazín Ona Rusovláska s najdlhšími vlasmi: Ponúkali jej sobáš aj štvrť MILIÓNA, ak sa ostrihá Kráska s extrémne dlhými ryšavými vlasmi tvrdí, že ju muži denne bombardujú žiadosťami o ruku. Jeden z nápadníkov jej dokonca chcel zaplatiť, ak sa ostrihá.

Mladá Britka nemá o nápadníkov núdzu. Mužov očarili jej dlhé ryšavé vlasy.

„Ohromujúca ryšavá hriva Jasmine Larsen meria viac ako 132 cm a viedla k tomu, že sa stala jednou z najväčších britských influenceriek v oblasti starostlivosti o vlasy,“ uvádza The Sun.

Žiadosti o ruku

Absolventku biochémie z Bristolu denne zaplavujú jej obdivovatelia rôznymi ponukami. Jeden z mužov jej chcel zaplatiť 250-tisíc libier, ak sa ostrihá a vlasy mu pošle.

Ostrihať sa však neplánuje. Práve naopak, vlasy si chce nechať narásť až po zem. Chýba jej ešte asi 25 centimetrov.

Jasmine však najviac šokuje množstvo mužov, ktorí si ju chceli vziať. „Návrhy na sobáš boli nepretržité. Stále ich dostávam, ale už nie tak často, ako kedysi,“ uviedla Jasmine s tým, že najskôr jej to veľmi lichotilo, no zakrátko to začalo byť otravné.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: Dnes24.sk