25. január 2021 Nová realita?! Fico, Pellegrini a Kotleba by mohli mať ústavnú väčšinu

Posledný prieskum predvolebných preferencií je studenou sprchou pre celú vládnu koalíciu. Niektorí ľudia už maľujú novú ústavnú väčšinu s Kotlebom.

Zdroj: TASR

Agentúra Focus priniesla nový januárový prieskum politických preferencií. Ukazuje sa, že hádky medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom už ťahajú ku dnu obe strany a víťazom sa stáva opozícia. Nie každému sa takýto vývoj páči.

Varovné slová

Rešpektovaný ochranár a profesor Mikuláš Huba bol v rokoch 2012 – 2016 poslancom NR SR za hnutie OĽaNO. S politikou skončil, ale dnes svojim bývalým kolegom v koalícii poslal cez Facebook varovný odkaz, aby sa spamätali, kým nie je neskoro.

„Podľa posledného prieskumu volebných preferencií má opozícia v zostave Fico+Pellegri­ni+Kotleba na dosah ústavnú väčšinu,“ píše M. Huba

Vychádza z údajov, podľa ktorých by v januári vyhral voľby Hlas-SD Petra Pellegriniho (24,3%), ktorý zároveň zaznamenal najväčší nárast preferencií. Podrástla aj Kotlebova ĽSNS (9,7%) a Smer-SD by získal 9,1% hlasov voličov.

Ak by takto vyzerali volebné výsledky, znamenalo by to úplne inú politickú realitu na Slovensku. Pellegrini, Fico a Kotleba by si v parlamente mohli diktovať vlastné podmienky.

„Spoliehať sa na to, že sa nedokážu dohodnúť, je krátkozraké. Stačí si spomenúť na vládu Smer+HZDS+SNS. Sme pripravení/é na to, že novú Ústavu SR budú písať Fico s Kotlebom?“ Pýta sa Mikuláš Huba.

Pellegrini zahmlieva

Samozrejme, prieskum nie je volebný výsledok a do reálnych volieb sa toho môže ešte veľmi veľa zmeniť. Igor Matovič pravidelne zľahčuje zlé preferencie svojho hnutia s tým, že OĽaNO svojich voličov vždy napokon dokáže zmobilizovať a minulosť mu dáva za pravdu.

Dnes by OĽaNO volilo len 10,1% voličov, čo znamená, že neustále klesá. Koaličné hádky sa však vypomstili aj SaS, ktorá tiež spadla na 13,3%.

Sme rodina Borisa Kollára by len tesne prešlo do parlamentu (5,1%) a najmenšia strana Za ľudí by sa tam nedostala vôbec. To znamená, že súčasné koaličné strany by podľa tohto prieskumu vládu nezložili.

Či by koaličnú väčšinu poskladala zostava Hlas-SD, Smer-SD a ĽSNS je však tiež otázne. Čísla by na to mali, ale dôležitá je aj vôľa. Keďže karty by rozdával Peter Pellegrini, podstatná je najmä jeho odpoveď. A tá zostáva zahmlená.

„O tom, s kým by sme išli do koalície, rozhodnú vo voľbách voliči. Tí rozdajú karty, aké možnosti prichádzajú do úvahy,“ odpovedal Pellegrini 10. januára pre agentúru TASR na otázku, či si vie predstaviť vládu so Smerom.

Jednoznačné nie odkázal líder Hlasu-SD len kotlebovcom, čo je dlhodobý postoj tohto rodáka z Banskej Bystrice.

Zdroj: Dnes24.sk