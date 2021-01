21. január 2021 Milan Hanzel Správy Politika Nová verzia Matoviča o Sulíkovi: Keby ho odvolal, TAKTO by dokázal rozbiť vládu!

Spor, ktorý neutícha! Premiér Slovenska Igor Matovič sa vyjadril, že keby odvolal ministra hospodárstva Richarda Sulíka, skončilo by sa to rozpadom vlády. Ako to myslel?

Ako je už dávnejšie známe, škriepky medzi dvomi politikmi sa ťahajú už niekoľko týždňov. Najprv si vymieňali názory cez sociálne siete, potom sa obviňovali, až došlo takmer na trestné oznámenie. Kauza Matovič – Sulík má však ďalšie pokračovanie. Postaral sa o to Igor Matovič.

Povedal to priamo

Líder strany OĽANO sa vyjadril pre portál refresher.sk, kde sa v niekoľkominútovom rozhovore pozastavil pri viacerých témach. Jednou z nich bol aj Richard Sulík, líder strany SaS. Podľa jeho slov by práve koaličný partner a aj priateľ v jednej osobe dohnal túto vlády ku predčasnému koncu. „Je dobré, aby zostal a zodpovedal sa za to, čo spôsobil. V prvom rade, keď sme v niečom iní od zvierat, mali by sme mať svedomie. Mal by si teda zbaliť "švestky“ a odísť," vyhlásil Matovič.

„Tvrdil, že sa testy nedajú nakúpiť priamo, nakoniec ich nakúpil priamo…“ pustil sa premiér aj v ďalších vetách do Sulíka. Na margo toho mu redaktor portálu pripomenul, že on ako manažér by mal „buchnúť“ po stole a spraviť si v koalícii poriadok. Aj na to mal však Matovič odpoveď: „Ak Richarda vyhodíš, tak do mesiaca rozbijeme koalíciu!“

A tu je vyjadrenie, ktoré doteraz nikde inde neprezradil: „A to tak, že rozbije stranu Za ľudí, kde už má dohodnú polovicu poslancov, že pôjdu s ním. A urobil by to. Nie som za tú stranu zodpovedný, ale mám také informácie k dispozícii. Keď už rozbil takto vládu Ivety Radičovej bez ohľadu na následky, urobí to aj teraz!“

Mená nevyzradil

Aj napriek informáciám, ktoré má Matovič mať, nechcel prezradiť, o ktorých poslancov sa jedná. „Treba si pozrieť mediálne výstupy niektorých ľudí, možno aj z tejto politickej strany a budete vidieť, kto má akú lojalitu k tejto vláde,“ poznamenal Igor Matovič. Sulík to mal poprieť.

