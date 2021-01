20. január 2021 MI Politika Pellegrini si v čase lockdownu zašiel ku krajčírovi: Schudol, tak musel?!

Obvinenia z papalášizmu už musí vysvetľovať aj opozičný líder Peter Pellegrini. Hoci je zákaz vychádzania, vybral sa do luxusnej prevádzky s pánskymi oblekmi.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Na celom Slovensku momentálne platí zákaz vychádzania s prísne stanovenými výnimkami. Ľudia môžu ísť von len na nákup potravín či liekov, do práce, k lekárovi, alebo do prírody. Nik si nemôže dopriať „luxus“ v podobe služieb ako je kaderníčka a tobôž nie oprava odevov. Návšteva krajčíra sa medzi výnimkami nespomína. Ako teda svoju návštevu luxusného krajčírskeho salónu vysvetľuje Peter Pellegrini?

Bez obleku to nejde

Portál denníka Nový čas priniesol fotky Petra Pellegriniho, ako si v pondelok ráno vykračoval do bratislavského krajčírskeho salónu s luxusnými oblekmi na mieru.

„Do salónu v centre Bratislavy zavítal pešo v spoločnosti dvoch pánov. Nenápadná návšteva počas zákazu vychádzania vyvoláva otázniky, keďže Pellegrini strávil v predajni približne hodinu,“ píše Nový čas.

Keď opozičný líder vošiel dnu, na prevádzke ihneď spustili žalúzie do ulice. Pellegrini mal však smolu, pretože niekto ho už pred tým stihol odfotiť. Zapierať teda nemalo zmysel.

Hovorkyňa strany Hlas-SD Patrícia Medveď Macíková to pre Nový čas zdôvodnila tak, že išlo o pracovné stretnutie s majiteľom prevádzky.

„Vzhľadom na to, že Peter Pellegrini po prekonaní ochorenia COVID-19 výrazne schudol a oblečenie je pre politika pracovným nástrojom, bol sa informovať o možnostiach riešenia situácie,“ cituje hovorkyňu denník.

Počas tohto pracovného stretnutia vraj dodržiavali všetky hygienické opatrenia. Následne si to opozičný líder spolu so svojimi doma spoločníkmi zamierili do blízkej reštaurácie, kde počkali na krabice s pizzou a dali si kávu.

Arogantný papaláš?

Pellegriniho verziu podporil aj sám majiteľ salóna Radoslav Žofčin. Pre Nový čas potvrdil, že malo ísť o pracovné stretnutie.

„Náš salón je v súčasnej dobe zatvorený a neposkytuje toho času žiadne služby, a preto aj toto stretnutie prebehlo formou rozhovoru s tým, že k samotnej úprave oblekov pristúpime ihneď ako to bude možné,“ uviedol pre denník.

Na pikantnú situáciu Petra Pellegriniho okamžite zareagoval aj premiér Igor Matovič a na Facebooku mu poslal štipľavý odkaz:

„AROGANTNÝ PAPALÁŠ … hodinka v zatvorenom obchode s luxusnými oblekmi … a potom kávička v zatvorenej reštike … a on o morálke káže,“ napísal premiér.

AROGANTNÝ PAPALÁŠ ... hodinka v zatvorenom obchode s luxusnými oblekmi ... a potom kávička v zatvorenej reštike ... a on o morálke káže,) Posted by Igor Matovic on Wednesday, January 20, 2021

Zdroj: Dnes24.sk