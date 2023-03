O niečom takom môžeme iba SNÍVAŤ: Nemocničná strava v Belgicku OHÚRILA kritikov!

Jedlo podávané v nemocniciach sa často radí na posledné miesta kulinárskych rebríčkov. Nemocnica v západnom Belgicku však zbúrala všetky zažité stereotypy.

AZ Groeninge v meste Kortrijk sa stala prvou nemocnicou v celom Beneluxe, ktorá získala uznanie prestížneho francúzskeho sprievodcu reštauráciami Gault & Millau. Oficiálne odporúčanie si vyslúžila za kvalitu stravy, ktorú podáva svojim pacientom. Informovala o tom agentúra Reuters.

Generálny riaditeľ Gault & Millau Benelux Marc Declerk prezradil, že sprievodca reštauráciami už viac ako desať rokov spolupracuje s firmami a domovmi dôchodcov na zvýšení kvality stravovania zamestnancov a klientov.

Nemocnica zavolala odborníkov z reštauračného sprievodcu, aby skontrolovali nimi podávanú stravu a navrhli tipy na zlepšenie. Zaujímali sa hlavne o kvalitu rybacích jedál, omáčok a porcií zemiakov. Kritici následne skonštatovali, že nemocničná strava je na veľmi vysokej úrovni.

Podľa Declerka je základnou radou, ktorú môže dať všetkým záujemcom, práca s kvalitnými surovinami a uprednostňovanie jednoduchých receptov.

”Ľudia nevyhnutne nepotrebujú príliš zložité veci. Urobte to zdravé, urobte to chutné… Skúste pre nich variť tak, ako by ste varili pre seba,” dodal pre agentúru Reuters.

Nemocničná strava sa síce napokon nedostane do sprievodcu reštauráciami, no získala oficiálnu certifikáciu Gault & Millau na rok 2023.

