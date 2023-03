Zdroj: Pixabay.com / CC0 1.0 TIETO základné potraviny nepatria do MIKROVLNKY: Vytvárajú nebezpečné látky a tráviace ťažkosti Zohrievanie potravín môže byť nebezpečné. Tieto potraviny nedávajte nikdy do mikrovlnky! 19. marec 2023 Monika Hanigovská Magazín

19. marec 2023 Monika Hanigovská Magazín TIETO základné potraviny nepatria do MIKROVLNKY: Vytvárajú nebezpečné látky a tráviace ťažkosti Zohrievanie potravín môže byť nebezpečné. Tieto potraviny nedávajte nikdy do mikrovlnky!

Mikrovlnka má svojich fanúšikov aj odporcov. Zatiaľ, čo niekto na ňu nedá dopustiť, iný o nej nechce ani len počuť. Nech už mikrovlnné rúry využívate pravidelne či zriedkavo, existujú potraviny, ktoré by sa takto zohrievať nemali. Viete, ktoré sú to?

1) Zelenina

Stopku by malo dostať jedlo, v ktorom je špenát, zeler alebo cvikla. Prečo? Je možné, že si takto naservírujete skôr nebezpečné jedlo ako dobrotu. Ohrevom vytvárate výbornú pôdu pre vznik nebezpečných karcinogénnych látok. Tie sú známe ako nitrozamíny. Ak si jedlo chcete vychutnať predsa len teplejšie, zohrejte ho na sporáku.

2) Ryža

Pozor aj na obľúbenú prílohu. Ako pripomína portál The Healthy, ryža z mikrovlnky môže zapríčiniť otravu.„Problém s ryžou sa týka bežnej prítomnosti vysoko odolnej baktérie nazývanej Bacillus cereus.“ Teplo by ju síce malo zničiť, ale podľa prestížneho časopisu International Journal of Food Microbiology, dokáže byť naďalej rezistentná proti teplu. Ak sa napriek tomu rozhodnete ohrievať ryžu v mikrovlnke, urobte to len raz.

3) Zmrazené mäso

Strčiť zmrazené mäso z mrazničky do mikrovlnky, to sa najprv môže javiť ako dobrý a praktický nápad. Stačí počkať niekoľko minút a jedlo môžete podávať na tanier. V praxi to však také jednoduché nie je. Takéto zohrievanie mäsa vždy nezaručí dostatočnú mäkkosť a je nebezpečné. Mäso sa v mikrovlnke nezohrieva rovnomerne a prudký ohrev vytvára ideálne podmienky pre baktérie.

Čo ešte nezohrievať v mikrovlnke? Huby (pri ohreve sa mení zloženie bielkovín, čo môže vyvolať tráviace ťažkosti), chilli papričky (pri ohreve sa uvoľňuje kapsaicín, čo môže spôsobiť dýchacie ťažkosti) a napríklad aj vajíčka.

Zdroj: Dnes24.sk