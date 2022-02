Zdroj: TASR/AP Obavy z INVÁZIE na Ukrajinu sa stupňujú: Putin hromadí vojakov, Amerika vysiela STÍHAČKY Biden schválil dodatočné presuny amerických síl a techniky s cieľom posilniť pobaltských spojencov, Estónsko, Lotyšsko a Litvu. 23. február 2022 Zo zahraničia

Zdroj: TASR/AP

Je vysoko pravdepodobné, že ruský prezident Vladimir Putin spustí inváziu na celú Ukrajinu a zaútočí na Kyjev, vyhlásila v stredu britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová pre stanicu Sky News.

Úplný útok na Ukrajinu

„Myslíme si, že je vysoko pravdepodobné, že (Putin) bude pokračovať vo svojom pláne na celkovú inváziu na Ukrajinu,“ uviedla Trussová, ktorú citovala aj tlačová agentúra AFP. Ministerka varovala Rusko, že pri zvažovaní ďalších západných sankcií „je na stole všetko“.

Spojené kráľovstvo, USA a Európska únia oznámili množstvo nových sankcií proti Rusku po tom, čo ruský prezident Putin v pondelok 21. februára nariadil vyslanie „mierových síl“ do dvoch oblastí na východe Ukrajiny, ktoré vyhlásil za „nezávislé“ štá­ty.

Objavujú sa však výzvy, aby západné veľmoci zašli v sankciách proti Rusku ešte ďalej.

Trussová moderátorke stanice Sky News Kay Burleyovej povedala, že spúšťačom ďalších sankčných opatrení proti Moskve bude „úplný útok“ na Ukrajinu. „Žiaľ, ruské sily obkľučujú Ukrajinu, preto nevieme, kde presne sa to stane,“ vysvetlila. „Ale budeme to vedieť, keď to uvidíme, a budeme okamžite reagovať,“ dodala.

Možné ciele útoku

Britské ministerstvo zahraničných vecí tiež varovalo, že Kyjev, mesto s takmer troma miliónmi obyvateľov, je medzi možnými cieľmi Putinovho dobýjania.

„Myslíme si, že je vysoko pravdepodobné, že Kyjev je v jeho pláne,“ dodala. „To je jeden z dôvodov, prečo sme odporučili britským občanom, aby odišli, kým ešte fungujú komerčné lety, pretože situácia je krajne znepokojujúca,“ povedala Trussová.

USA vysiela vojakov a stíhačky

Utorňajšie vyhlásenie amerického prezidenta Joea Bidena o prerozdelení jednotiek v Európe zahŕňa vyslanie 800 vojakov pechoty do pobaltského regiónu a až osem stíhacích lietadiel typu F-35 na niekoľko operačných miest pozdĺž východného krídla NATO, uviedol predstaviteľ USA pod podmienkou zachovania anonymity. Informuje o tom správa od agentúry Reuters.

Podľa tohto vysokopostaveného predstaviteľa americkej obrany Spojené štáty vyšlú aj 32 útočných vrtuľníkov AH-64 Apache do pobaltského regiónu a do Poľska z miest v rámci Európy.

„Tento dodatočný personál sa premiestňuje, aby ubezpečil našich spojencov v NATO, odradil akúkoľvek potenciálnu agresiu proti členským štátom NATO a cvičil so silami hostiteľskej krajiny,“ povedal predstaviteľ obrany USA.

„Schválil som dodatočné presuny amerických síl a techniky, ktoré sú už umiestnené v Európe, s cieľom posilniť našich pobaltských spojencov, Estónsko, Lotyšsko a Litvu,“ oznámil v utorok Biden a zdôraznil, že ide o presuny, ktoré majú výlučne obranný charakter.

Stanovený úmysel ruského prezidenta Vladimira Putina vyslať ruské vojská do separatistických oblastí na východe Ukrajiny označil Biden za „začiatok invázie na Ukrajinu“.

Na hraniciach je tesno

Satelitné zábery ukazujú, že na juhu Bieloruska pri ukrajinskej hranici bolo umiestnených ďalších vyše 100 vojenských vozidiel a desiatky vojenských stanov, informovala v utorok americká súkromná spoločnosť Maxar Technologies. Správu priniesla tlačová agentúra Reuters.

Zábery Maxaru, ktorý už týždne sleduje zhromažďovanie ruských síl, nemá Reuters možnosť nezávisle overiť. Zábery tiež ukazujú zriadenie novej poľnej nemocnice pri vojenskej posádke v západnom Rusku, blízko hranice s Ukrajinou, uviedla firma Maxar v oznámení.

Vojenské presuny Moskvy

Ruský prezident Vladimir Putin nariadil v pondelok vyslanie ruských vojakov na východ Ukrajiny, kde budú podľa jeho slov „udržiavať mier“ v tamojších dvoch separatistických oblastiach, Doneckej a Luhanskej, po tom, čo ich uznal za samostatné štáty.

Prezident USA Joe Biden zareagoval v utorok na Putinove kroky uvalením sankcií a vojenské presuny Moskvy označil sa „začiatok ruskej invázie na Ukrajinu“.

Neďaleko ukrajinskej hranice v západnom Rusku bolo vidieť vozidlá na prepravu ťažkej vojenskej techniky, ktoré sa používajú na presun tankov, delostreleckých zbraní a ďalšej ťažkej výzbroje, ale zaznamenané tam boli aj nové jednotky vojakov, dodal Maxar.

