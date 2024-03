16. marec 2024 Magazín Lifestyle Koľko krokov denne treba na to, aby sme znížili predčasné úmrtie? TOTO je to číslo! Chôdza je zdravá. No ak chcete vyťažiť z krokovania maximum, držte sa konkrétneho čísla. Vyzerá to tak, že je naozaj magické.

Nie je žiadnym tajomstvom, že chôdza je pre človeka tým najprirodzenejším pohybom.

Jednoduchý úkon má množstvo overených blahodarných účinkov na ľudské telo. No najnovšia štúdia publikovaná v British Journal of Sports Medicine preukázala, koľko krokov denne treba na to, aby sme znížili predčasné úmrtie takmer o 40%, aj vtedy, ak ostatok času strávime sedením. A to nie je všetko. Informuje o tom The Guardian.

„Krokovaním“ k zdraviu

„Vieme, že každodenná fyzická aktivita je nevyhnutná na to, aby ste si udržali zdravý životný štýl a znížili riziko vzniku srdcových ochorení a riziko mŕtvice. Výsledky novej štúdie nám ukazujú, že každý jeden krok denne smerom k číslu 10-tisíc sa počíta k dobru. Tento pohyb znižuje riziko úmrtia a choroby srdca. Dokonca aj nízka úroveň tejto aktivity môže znížiť riziko mŕtvice,“ opisujú autori z University of Sydney. Tamojšia štúdia sa uskutočnila na vzorke viac ako 70-tisíc dobrovoľníkov s priemerným vekom 61 rokov.

Kroky dobrovoľníkov zaznamenávali pomocou akcelerometrov na meranie pohybu. Monitorovali ich každý deň počas siedmich rokov.

Výskum zároveň ukázal, že nie je to také beznádejné ani s tými, čo presedia takmer celý deň: Akýkoľvek pohyb nad 2200 krokov denne bol spojený s nižšou mierou úmrtnosti a kardiovaskulárnymi ochoreniami.

