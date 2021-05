Zdroj: Facebook.com/Eduard Heger , Facebook.com/Igor Matovic Obrovská zmena! Slovenský premiér už komunikuje na úrovni. Oplatí sa mu to? Žiadne urážky, vulgarizmy, ani infantilné fotky zo zahraničných ciest. S premiérom Eduardom Hegerom prišla úplne iná komunikácia na sociálnej sieti. 11. máj 2021 MI Politika

Najobľúbenejší komunikačný kanál Igora Matoviča je Facebook. Často tam zverejňuje aj súkromné záležitosti a nadáva svojim oponentom. Kritici veľakrát poukazovali na fakt, že takáto komunikácia bola občas pod úrovňou predsedu vlády.

Keď ho v premiérskej funkcii vystriedal Eduard Heger, nastala na sociálnych sieťach v komunikácii slovenského premiéra obrovská zmena. Je to doslova iný svet – vecný, slušný a profesionálny. Oceňujú to aj voliči?

Slušnosť predovšetkým

Každému je jasné, že Eduard Heger má úplne iný politický štýl ako Igor Matovič, hoci svojho straníckeho šéfa dlhé roky oddane podporuje a obhajuje. Podľa aprílového prieskumu verejnej mienky agentúry Focus je zrejmé, že voliči uprednostňujú Hegerovu miernejšiu osobnosť.

Eduard Heger je tretím najdôveryhodnejším politikom na Slovensku. Hoci mu dôveruje len 29 % opýtaných, stále je to o polovicu viac ako v prípade Igora Matoviča (15 %).

Pri pohľade na výtlak na sociálnych sieťach to však vyzerá presne naopak. Igor Matovič je schopný svojimi kontroverznými statusmi získať tisíce lajkov, zatiaľ čo Eduard Heger len stovky. Obľuba na sociálnych sieťach je pritom pre politika dôležitá, pretože si tak buduje svoju popularitu, ktorú môže zužitkovať pri voľbách.

Statusy premiéra Hegera však nijakým spôsobom neživia vášne. Premiér komunikuje tak, ako sa od politika v jeho postavení očakáva – vecne, slušne a profesionálne. Je to cítiť aj v jeho pohľade na médiá.

„Úlohou novinárov nie je udržiavať harmonické vzťahy s vládou… Nesmieme dovoliť, aby sa k práci novinárov vytrácal rešpekt,“ napísal na Facebook premiér Heger.

To je v úplnom protiklade s názormi jeho predchodcu vo funkcii Igora Matoviča, ktorý systematicky útočí na žurnalistov, ktorí sú voči nemu kritickí. „Novinári stratili všetky zábrany a dovolili, aby ich ovládla nenávisť a majú dnes už len jediný cieľ – moje absolútne pokorenie,“ uviedol v statuse Igor Matovič.

Slušná a nekonfliktná komunikácia Eduarda Hegera však môže byť pre veľkú časť verejnosti jednoducho nudná.

Koho Facebook miluje

Keď išiel Igor Matovič ešte ako premiér na svoju prvú služobnú cestu na európsky summit do Bruselu, zásoboval Facebook fotkami toho, čo mal na tanieri, ako sa odfotil s policajtmi a ich motorkou a takmer verejnosti ukázal aj svoju mokrú spodnú bielizeň.

„Tak rád by som vám sem dal foto z toho, ako suším na slniečku pod oknom v hoteli opraté tričko, ponožky a … ale radšej nedám a zostane vám len predstavivosť. Hneď by sa mi do komentárov zbehli všetci múdrosráči slovenského sveta a súkali by svoje pohoršené “múdrosti“,“ napísal vtedy Igor Matovič v statuse.

Mnoho ľudí si povzdychlo, že to celé pôsobilo ako zážitky žiaka, ktorý sa prvýkrát v živote dostal do veľkého sveta. Statusy premiéra Hegera z jeho účasti na európskom sociálnom summite v Porte vyzerajú v tomto svetle ako z inej galaxie.

„Hlavným záverom summitu v Porte je vybudovať sociálnejšiu a spravodlivejšiu Európu. Popri napĺňaní našich klimatických a digitálnych ambícií je potrebné zohľadňovať aj sociálny aspekt,“ napísal na Facebook E. Heger.

Výsledný rozdiel? Matovičov status o mokrých ponožkách získal reakciu od takmer 10-tisíc užívateľov. Hegerov príspevok o summite v Porte zaujal len 662 ľudí. Úlohou politika však určite nie je zbierať lajky na Facebooku. Výsledné zúčtovanie bude možné urobiť až po voľbách podľa toho, kto dostane viac preferenčných krúžkov od voličov.

Zdroj: Dnes24.sk