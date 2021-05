Zdroj: TASR/Martin Baumann Matovič je v otvorenej vojne s Kolíkovou! Heger je v kliešťoch, musí sa rozhodnúť Vyzerá to tak, že medzi premiérom Hegerom a jeho straníckym šéfom Matovičom nastal prvý vážnejší názorový konflikt. Dôvodom je osud ministerky Kolíkovej. 10. máj 2021 MI Politika

10. máj 2021 MI Politika Matovič je v otvorenej vojne s Kolíkovou! Heger je v kliešťoch, musí sa rozhodnúť Vyzerá to tak, že medzi premiérom Hegerom a jeho straníckym šéfom Matovičom nastal prvý vážnejší názorový konflikt. Dôvodom je osud ministerky Kolíkovej.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Opozícia sa v pondelok v parlamente snaží odvolať z funkcie ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú (Za ľudí). Výhrady voči nej majú aj koaliční poslanci z OĽaNO a minister financií Igor Matovič. Bola to práve Mária Kolíková, ktorá počas koaličnej krízy začiatkom roka žiadala Matovičov odchod z čela vlády, a teraz sa zjavne karta obrátila.

Najhoršie to však je pre premiéra Eduarda Hegera, ktorý si musí vybrať medzi výhradami svojho straníckeho šéfa Matoviča a stabilitou vládnej koalície.

Matovič narazil na Hegera

Opozícia aj OĽaNO vyčítajú Márii Kolíkovej prenájom budovy pre ministerstvo spravodlivosti, ktorý sa zrealizoval v minulom volebnom období, keď už ona v rezorte nepôsobila. Zmluvu podpisoval vtedajší minister Gábor Gál, ktorý aktuálne potvrdil, že s tým Kolíková nemala nič spoločné.

„Je absurdné spájať ma s tým prenájmom, keďže som mala zlý vzťah s ministrom Gálom a ani jeden z nás sa tým netají. Aj keby som vedela, že môj brat podniká s nejakým prenajímateľom, tak som na to nemala dosah a už som na ministerstve nebola,“ vysvetľovala v pondelok M. Kolíková.

Niektorým poslancom OĽaNO to však stále nestačí a tvrdia, že ministerka spravodlivosti by mala vyvodiť politickú zodpovednosť. Podľa jej vlastných slov jej to povedal do očí aj Igor Matovič. Premiér Eduard Heger ju však podržal.

„Mala som včera stretnutie s pánom premiérom večer po 20:00 hod. Niekoľko hodín sme sa rozprávali a odniesla som si písomné výhrady poslancov OĽaNO,“ uviedla ministerka.

Dodala, že na všetky výhrady odpovedala a výsledkom je, že cíti podporu od premiéra Hegera aj od celej vlády a má to dokonca aj písomne. Lenže úplne všetci ministri ju nepodržali.

Krehká situácia

V pondelok ráno vláda prijala kľúčové stanovisko, v ktorom odmietla opozičný poslanecký návrh na odvolanie ministerky Kolíkovej. To je zároveň oficiálne vyjadrenie jej podpory. Ale všetci ministri nehlasovali.

„Igor Matovič na hlasovaní vlády nebol prítomný,“ uviedla M. Kolíková.

Zároveň dodala, že minister financií jej už dávnejšie povedal, aby vyvodila politickú zodpovednosť. V parlamentných kuloároch sa šíri, že je to práve Igor Matovič, ktorý tlačí na Kolíkovej odchod, pretože zacítil príležitosť, ako sa jej pomstiť. Bola to práve ona, ktorá počas nedávnej koaličnej krízy odmietla sedieť vo vláde, ktorej predsedá šéf OĽaNO. Na protest dokonca podala demisiu.

Keď následne Igor Matovič rezignovane súhlasil so svojím odchodom z premiérskeho postu, ako jednu z podmienok si stanovil, že do novej vlády sa už nevráti Mária Kolíková. To mu nevyšlo a teraz sa ju zjavne snaží opäť vytlačiť.

Richard Sulík už dávnejšie verejne priznal, že takéto osobné vyrovnávanie si účtov za každú cenu je pre Igora Matoviča typické. „Matovič je extrémne pomstychtivý človek,“ uviedol R. Sulík v decembrovom rozhovore pre denník Sme.

Teraz je opäť v hre budúcnosť vládnej koalície. Strana Za ľudí sa jednoznačne postavila za svoju ministerku a jej odvolanie v parlamente vďaka hlasom OĽaNO by zrejme vyvolalo ďalšiu hlbokú krízu. „Je to veľmi vážne. Verím, že si poslanci OĽaNO uvedomujú krehkosť celého procesu,“ uviedla šéfka poslaneckého klubu Za ľudí Jana Žitňanská.

Eduard Heger sa tak dostal do klieští – na jednej strane je pod tlakom straníckeho šéfa a časti poslaneckého klubu, aby sa ministerky spravodlivosti zbavil a odvolal ju, na čo má ako premiér právo. Na druhej strane sa však musí snažiť udržať pokope vládnu koalíciu, ktorá by sa po takom kroku mohla rozpadnúť.

Zdroj: Dnes24.sk