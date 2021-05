Zdroj: TASR/Ján Krošlák , TASR/Martin Baumann , TASR/František Iván Oddnes sme SLOBODNEJŠÍ: Testovanie, na aké sme si zvykli, pre väčšinu Slovákov končí Veľké uvoľňovanie pandemických opatrení už máme za sebou, ale aj dnešok je významný pre mnohých Slovákov. Odpadá im totiž povinnosť nosiť pri sebe negatívny test. 2. máj 2021 Milan Hanzel Zo Slovenska

Týždeň na prelome apríla a mája, bol bohatý na informácie o uvoľňovaní opatrení. Čo všetko sa teda od pondelka 3. mája zmení?

Vo väčšine okresov Slovenska sa od pondelka netreba preukazovať testom na COVID-19. Krajina sa po novom delí na dve časti – na bordovú a červeno-ružovú.

Bez testu

Cez deň sa v okresoch v prvom a druhom stupni varovania, teda v ružových a červených okresoch, nie je potrebné preukazovať negatívnym výsledkom testu, keďže pre ne cez deň neplatí zákaz vychádzania. Testom sa však budú ľudia musieť preukázať v čase od 21.00 h až do 1.00 h rána. Vtedy totiž platí v týchto typoch okresov zákaz vychádzania.

V ružovom okrese stačí 21-dňový test a v červenom 14-dňový test. Je možné sa v tomto čase preukázať aj iným dokladom o výnimke.

Jedna výnimka

Tou je vstup študentov vybraných odborov do priestorov a zariadení vysokých škôl. A to výlučne pre čas od 21.00 do 1.00 h. Tu sa naďalej bude vyžadovať negatívny test nie starší ako sedem dní alebo doklad o výnimke, keďže v tomto čase platí zákaz vychádzania pre tieto okresy.

V okresoch s tretím stupňom varovania, teda v bordových, platí zákaz vychádzania od 5.00 h do 1.00 h nasledujúceho dňa. Pravidlá pre vstup do prevádzok a pracovísk v okresoch v tomto stupni varovania zostávajú tak, ako boli. Pri vstupe do prevádzok bude potrebné preukazovať sa negatívnym výsledkom testu, ktorý nie je starší ako sedem dní, prípadne iným dokladom o výnimke.

Žiaci ani rodičia

Bez testu na COVID-19 môžu vstupovať do škôl a školských zariadení žiaci materskej školy, prvého a druhého stupňa základnej školy, strednej školy, špeciálnej školy, poslucháči jazykovej školy a študenti vstupujúci do priestorov vysokej školy na prijímacie konanie. Platí to aj pre ich rodičov.

„Testovanie na školách nám ukázalo nižšiu pozitivitu žiakov než udával ÚVZ. Aj z toho dôvodu Pandemická komisia odporučila opustiť pravidelné testovanie na školách a prejsť k intervenčnému testovaniu,“ zdôraznil minister školstva Branislav Gröhling.

„Umožňuje sa vstup žiakov druhého stupňa základnej školy, strednej školy alebo poslucháčov jazykovej školy bez testu do škôl a školských zariadení, ako aj na prijímacie pohovory na vysokú školu,“ povedal Marek Eliáš, hovorca Úradu verejného zdravotníctva.

Pridáva sa kultúra

V červených a ružových okresoch, teda v okresoch druhého a prvého stupňa varovania, môžu fungovať za splnenia viacerých podmienok divadelné, exteriérové filmové a iné audiovizuálne predstavenia, koncerty, hudobné a tanečné produkcie, výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti, festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia.

V červených a ružových okresoch sa môže podujatí zúčastniť 200 ľudí v exteriéri a 150 ľudí v interiéri. Jedná sa však o akcie, kde sa sedí. „Povinný je negatívny antigénový test najviac 24 hodín alebo negatívny PCR test najviac 72 hodín,“ vyhlásil hlavný hygienik Slovenska Ján Mikas.

Čo treba?

Organizátor musí byť schopný preukázať počet návštevníkov a uchovávať telefonický alebo e-mailový kontakt na návštevníkov po dobu dvoch týždňov od podujatia. Vstup na podujatia bude umožnený len s rúškom či respirátorom v zmysle aktuálneho nariadenia hygienikov.

Kiná sú ešte zatvorené.

Iné služby a prevádzky

Kabínkové lanovky môžu od pondelka využívať jedna osoba alebo osoby zo spoločnej domácnosti. Návštevníci lanových dráh a vlekov sa po novom budú musieť preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID-19, ktorý nie je starší ako 72 hodín.

Kúpaliská a plavárne môžu byť otvorené len v prípade, že stanovia maximálnu kapacitu prevádzky na šesť zákazníkov a dodržia ďalšie podmienky uvedené vo vyhláške.

Zatvorené zostávajú prevádzky poskytujúce služby wellness ako sauny, vírivky, kúpele či zábaly.

Fitnescentrá môžu byť otvorené s maximálnou kapacitou osôb do šesť ľudí, dodržať sa však musia ďalšie podmienky stanovené vo vyhláške.

Zatvorené ostávajú prevádzky divadelných, hudobných, exteriérových filmových alebo iných umeleckých predstavení, ktoré sa nachádzajú v okresoch s tretím, teda bordovým stupňom varovania podľa COVID automatu.

Rovnako zostávajú zatvorené prevádzky verejného stravovania. Naďalej však môžu vydávať pokrmy a nápoje zabalené na odber so sebou, prostredníctvom donáškovej služby alebo prostredníctvom letných terás.

Zatvorené zostanú aj prevádzky interiérových filmových predstavení.

