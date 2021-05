Zdroj: pixabay.com TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa astrologičky Valiky: Kto bude mať viac šťastia v lotérii? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 3. - 9. mája? 2. máj 2021 ELA Magazín

Baran

Máte pred sebou príjemný a pokojný pracovný týždeň, čo vám umožní poľaviť vo vašom nasadení. Ak premýšľate o tom, že by ste sa chceli zamestnať niekde mimo hraníc vášho domova, je to veľmi dobrý nápad a aj keď nad tým zatiaľ len uvažujete, držte sa tejto myšlienky a začnite vaše plány pretavovať do reality. V osobnom živote si v priebehu týchto dní budete rovnako užívať pokojné chvíle v spoločnosti vašich partnerov a vašej rodiny. Dokonca v piatok vám nebeská obloha vytvorí všetky podmienky na to, aby ste svojim polovičkám otvorene prejavili vaše city, ale aj túžby. Budú opätované.

Býk

Aj v priebehu tohto týždňa bude na vašom pracovisku pre vaše znamenie platiť príslovie: keď sa darí, tak sa darí. Budete úspešní pri všetkých rokovaniach, ako aj vo všetkých finančných transakciách. Tiež môžete očakávať postup v rámci vašej kariéry. Mali by ste sa pokúsiť aj o priazeň šťasteny v nejakej lotérii. Vaše partnerské spolužitie bude počas týchto dní plné lásky okrem piatku, kedy sa nevyhnete ostrým výmenám názorov medzi vami, ale už v sobotu sa vám podarí všetko upokojiť a vrátiť do pokojných vôd.

Blíženci

Ste spokojní, v pohode a máte na to oprávnený dôvod, pretože v zamestnaní neexistuje žiadna pracovná úloha, ktorú by ste nedokázali úspešne zvládnuť. Samozrejme, že sa to všetko pozitívne odráža aj na vašom finančnom ohodnotení ako aj vo vašom kariérnom postupe. Rovnako tak aj v oblasti lásky a citov vám v tieto dni doslova kvitnú ruže bez ohľadu na to, či ste v trvalých a stabilných vzťahoch alebo len v začínajúcich. Ale aj vy, čo ste nezadaní a túžite po partneroch, nemáte dôvod byť smutní, lebo cez víkend máte veľkú šancu ich spoznať.

Rak

Na pracovisku by ste počas stredy a piatka nemali riešiť žiadne dôležité rokovania a radšej ani nepodpisujte žiadne dohody alebo obchodné zmluvy. Naopak, pondelok, utorok a štvrtok sú dni, kedy sa vám bude úžasne dariť a všetko čo budete robiť pôjde ako po masle. V osobnom živote by ste si vy zadaní mali utorok vyhradiť len pre vašich partnerov. Tento deň sa bude niesť jednoznačne v duchu lásky. No počas celého piatku hrozia medzi vami prudké hádky, ktoré ak sa im nedokážete vyhnúť, cez víkend zvládnete, takže opäť medzi vami zavládne príjemná a harmonická atmosféra.

Lev

Taktiež aj v tomto týždni sa budete iba „vyhrievať“ v žiari vašich pracovných úspechov, či pôjde o finančné investície, alebo obchodné rokovania. Zvlášť vy, čo pracujete v podnikateľskej oblasti, budete doslova šťastní, pretože sa vám bude dariť uzatvárať pre vás veľmi výhodné zmluvy, ktoré vám zaručia slušné zisky. Taktiež aj v súkromí si budete užívať príjemnú rodinnú atmosféru okrem piatkového večera, kedy si budete musieť vypočuť kritické slová zo strany vašich partnerov. Našťastie, nepôjde o nič vážne. Proste im chýba vaša spoločnosť. Mali by ste si uvedomiť, že nie len z práce je človek živý.

Panna

V zamestnaní je na vás až fyzicky vidieť vašu spokojnosť napriek tomu, že ste dosť konzervatívne znamenie, ale to je v poriadku, pretože na vašu spokojnosť máte dôvody. Práca vám ide od ruky a za to ste aj náležite finančne ohodnotení. A samozrejme, že aj vaša pozícia sa nielen upevňuje, ale ste ako prví kandidáti na postup v kariérnom rebríčku. To isté prežívate aj vo vašom osobnom živote a zvlášť v oblasti lásky. Týka sa to či už trvalo zadaných, alebo len začínajúcich vo vzťahoch. Ale aj vy, nezadaní, neprídete o príležitosť spoznať niekoho, kto vás očarí. Jedine, že by ste to sami nechceli.

Váhy

Pracovne sa vám mimoriadne darilo počas minulého týždňa a rovnako tak sa vám bude dariť aj počas tohto. Proste ako sa hovorí – keď sa darí, tak sa darí. Úspešný ste nielen v plnení si vašich povinností, ale aj vo finančných transakciách. Vy, čo sa snažíte v oblasti vašej kariéry, máte istotu posunu smerom nahor. Máte možnosť prilepšiť si aj výhrou v nejakej lotérii. V oblasti citov a lásky v tieto dni dosiahnete maximálne naplnenie, preto pozor v piatok, aby ste si tento príjemný pocit nenarušili ostrými výmenami názorov medzi vami a vašimi partnermi, pretože cez víkend by ste si to museli u nich žehliť.

Škorpión

Niektorí vaši spolupracovníci vám budú v tomto týždni robiť zámerne problémy a vytvárať okolo vás stresové situácie. Ale napriek ich snahám škodiť vám sa vám darí, a to veľmi dobre v dosahovaní výborných výsledkov a aj vo finančných ziskoch. V oblasti lásky sa vám počas týchto dní taktiež mimoriadne darí. Do starých vzťahov prichádza nová iskra a vy, čo ste v nich iba na začiatku, môžete si byť istí, že sa budú iba upevňovať a utužovať. Máte ideálnu možnosť ako spoločne s vašimi partnermi tráviť nadchádzajúci víkend.

Strelec

V zamestnaní sa vám počas týchto dní darí v každom smere. Jedinou výnimkou ste vy, čo pracujete mimo hraníc vašich domovov. Dávajte si pozor na niektorých vašich spolupracovníkov, pretože nie sú k vám úprimní. Za vašim chrbtom vás ohovárajú pre závisť kvôli vašim úspechom. V osobnom živote očakávajte počas týchto dní správy, ktoré vás určite potešia. Budú sa týkať nového prírastku do rodiny alebo narodenia vnúčaťa. Ale aj v oblasti lásky si užijete veľa príjemných a romantických chvíľ v spoločnosti vašich partnerov.

Kozorožec

Už dlhšie obdobie sa v zamestnaní viac trápite ako tešíte, a nebude to inak ani počas tohto týždňa. K tomu všetkému aj financií je málo a to vás mrzí najviac. No cez to všetko ak uvažujete o zmene zamestnávateľa, v tieto dni nerealizujte toto rozhodnutie. Zamerajte sa všetkými zmyslami na oblasť partnerstva, lásky. V tejto záležitosti máte na svojej strane plnú podporu planéty Venuše. Preto by bolo pekné, ak by ste si pre vaše polovičky rezervovali celý nadchádzajú víkend a pripravili pre nich niečo pekné a romantické.

Vodnár

Tento pracovný týždeň budete chcieť mať za sebou čo najskôr, pretože v ničom, do čoho sa pustíte, sa vám nebude dariť a to vás bude nie len dráždiť, ale budete z toho doslova silne podráždení, nervózni, nesvoji a nešťastní. Snažte sa zachovať si vnútornú rovnováhu. Naopak, v súkromí, v partnerskom a rodinnom spolužití sa budete cítiť úplne komfortne, príjemne a spokojne, ale nebudete si to vedieť naplno užiť, pretože sa nebudete vedieť vo vašej mysli zbaviť všetkých tých nepríjemností, ktoré sú vo vašom zamestnaní.

Ryby

V tieto dni budete v zamestnaní doslova zavalení prácou, takže nebudete vedieť čo skôr urobiť. Na pohode vám nepridá ani to, že za to množstvo povinností, ktoré máte, to nebudete cítiť na vašom plate. Naopak, budú vám chýbať peniaze. Ste z toho podráždení, ale nielen z toho. Snažte sa preto neprenášať vašu nervozitu a podráždenosť do vášho súkromia, pretože by ste si všetky tieto depresívne stavy vybíjali na vašich partneroch, aj keď nie zámerne. Oni vás milujú a podporujú vo všetkom.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

Zdroj: Dnes24.sk