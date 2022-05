Zdroj: TASR/Ján Krošlák Prieskum odhalil KRUTÚ pravdu: V prípade vojny by išlo bojovať len MINIMUM Slovákov! Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo by ste robili, keby bolo Slovensko vojensky napadnuté inou krajinou? Najnovší prieskum sa práve na to zameral. Ako dopadol? 9. máj 2022 han Zo Slovenska

9. máj 2022 han Zo Slovenska Prieskum odhalil KRUTÚ pravdu: V prípade vojny by išlo bojovať len MINIMUM Slovákov! Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo by ste robili, keby bolo Slovensko vojensky napadnuté inou krajinou? Najnovší prieskum sa práve na to zameral. Ako dopadol?

Zdroj: TASR/Ján Krošlák

Presne 24. februára sme sa zobudili do hrozivého rána, pretože vtedy ruská armáda vtrhla na Ukrajinu a začala sa invázia. Vojna, ktorá sa odohráva na území nášho východného suseda stále trvá. Prieskum agentúry Focus sa zameral na citlivú otázku, ktorá sa týka práve tejto témy.

Prieskum bol pripravený pre diskusnú reláciu televízie Markíza Na telo.

3 Galéria

Aké boli otázky?

Agentúra sa ľudí pýtala, čo by robili v prípade vojenského napadnutia Slovenska. „Väčšina občanov by zostala na Slovensku, ale nebojovala by (48 percent). Viac ako tretina (32 percent) by z krajiny odišla. So zbraňou v ruke by Slovensko išlo brániť 13 percent ľudí. Zvyšných sedem percent nevie, čo by v takom prípade robilo,“ informuje portál tvnoviny.sk, ktorý patrí spomínanej televízii.

Podľa prieskumu by do boja išlo tých, ktorí sú voliči strany Republika (27 percent. Nasledujú voliči Progresívneho Slovenska (19 percent) a voliči Sme rodina (16 percent).

„Možnosť odísť zo Slovenska najviac volili prívrženci progresívcov (52 percent). Nasledujú voliči SaS (39 percent) a kollárovcov (38 percent),“ odhalil prieskum, ktorý pripravila agentúra Focus pre reláciu Na telo.

Podľa výsledkov odpovedí ľudí by na Slovensku zostalo, ale nebojovalo 66 percent voličov Smeru, 58 percent voličov Hlasu a 48 percent OĽaNO.

Agentúra Focus realizovala prieskum v dňoch 30. 3. až 6. 4. na vzorke 1007 respondentov.

FOTO: ilustračné

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Zdroj: Dnes24.sk