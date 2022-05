Zdroj: pixabay.com Viete sa správne vycikať? Doktorka ukázala jedinú pozíciu, po ktorej budete v „suchu“ Len jedna pozícia zaručí, že váš moč neostane v mechúre. Je to jednoduché, tak prečo to nerobiť správne? 7. máj 2022 Monika Hanigovská Lifestyle

7. máj 2022 Monika Hanigovská Lifestyle Viete sa správne vycikať? Doktorka ukázala jedinú pozíciu, po ktorej budete v „suchu“ Len jedna pozícia zaručí, že váš moč neostane v mechúre. Je to jednoduché, tak prečo to nerobiť správne?

Vyprázdňovanie by nemalo byť tabu alebo niečím, za čo by sme sa mali hanbiť. No vedeli ste, že túto činnosť môžete robiť nesprávne? Istá lekárka preto neváhala a predviedla, ako si uľaviť tak, aby v močovom mechúre neostal žiaden moč.

„Vedeli ste, že v skutočnosti existuje viac ako jeden spôsob, ako môžeme cikať?,“ pýta sa doktorka Teresa Irwinová na TikToku, kam pravidelne pridáva videá o zdraví.

Učili vás to zle: Neseďte rovno!

Doktorka si sadne na stoličku, ktorá slúži ako improvizovaná toaleta. Najprv ukáže, ako to je nesprávne. Irwinová na videu sedí s vyrovnaným chrbtom, no podľa jej slov si v tejto pozícii nedostatočne vyprázdnime močový mechúr. „Ak budete močiť v tejto vzpriamenej polohe, jedna tretina moču zostane stále v močovom mechúre,“ prízvukuje vo videu.

Ktorá pozícia je pre nás najlepšia? Sadnite si ako kovboj! „Správny spôsob cikania je na kovboja. Predkloňte sa, položte lakte priamo nad kolená a cikajte,“ opisuje doktorka.

Uistite sa však, že máte chodidlá položené na podlahe, nemali by byť na špičkách.

Jej video, ktoré malo viac ako 85-tisíc videní, niektorých užívateľov šokovalo. Jeden z nich napísal: „Dnes som sa naučil, ako správne vyprázdniť močový mechúr,“ pochválil doktorku.

Ďalší intuitívne túto techniku poznal, ale bol v neistote, obával sa, že je „niečo zle“: „Myslel som, že so mnou niečo nie je v poriadku, pretože som sa musel predkloniť, aby som vyprázdnil močový mechúr.“

Zdroj: Dnes24.sk