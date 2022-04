Zdroj: Facebook.com/Eduard Heger - predseda vlády SR , Facebook.com/Peter Pellegrini , Facebook.com/Igor Matovic ODKAZY Macronovi: Matovič bol stručný, Heger priateľský, Pellegrini zdvorilý, a čo Fico? Až v skorých ranných hodinách sa spočítali hlasy vo francúzskych prezidentských voľbách. Potvrdilo sa, že staronovou hlavou štátu je Emmanuel Macron. Ako na to zareagovali slovenskí politici? 25. apríl 2022 han Politika

Emmanuel Macron sa stal v noci na pondelok oficiálnym víťazom druhého, rozhodujúceho kola prezidentských volieb vo Francúzsku.

Macron získal 58,5 percenta odovzdaných hlasov, zatiaľ čo jeho krajne pravicovej vyzývateľke Marine Le Penovej vyjadrilo podporu 41,5 percenta voličov, vyplýva z údajov francúzskeho ministerstva vnútra.

Macronovo znovuzvolenie avizovali už prvé povolebné prieskumy, podľa ktorých mal získať 57,6 až 58,2 percenta hlasov. Francúzsky prezident sa vo svojom víťaznom prejave poďakoval všetkým voličom a sľúbil, že bude slúžiť všetkým obyvateľom Francúzska.

Le Penová označila výsledky volieb za „brilantné víťazstvo“ a prisľúbila, že bude pokračovať vo svojej politickej kariére a „nikdy neopustí“ Francúzov.

Reakcie zo Slovenska

Už v nedeľu neskoro večer sa na sociálnej sieti ohlásila aj prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá blahoželá Emmanuelovi Macronovi k znovuzvoleniu za prezidenta Francúzska. „Teším sa na pokračujúcu spoluprácu s Francúzskom na silnej a jednotnej Európskej únii,“ stroho napísala Čaputová.

Ešte stručnejší bol bývalý premiér a teraz minister financií Igor Matovič, ktorý na Facebooku zavesil fotku s Macronom a dodal len: „Gratulujem Emmanuel.“

Výrazne viac viet použil pri gratulácii súčasný predseda vlády Eduard Heger. „Gratulujem k opätovnému zvoleniu za prezidenta Francúzska. Želám veľa správnych rozhodnutí i vytrvalosti pri realizácii programu. S Emmanuelom Macronom si rozumiem pracovne aj ľudsky. O to viac ma jeho výhra úprimne potešila,“ zverejnil Heger odkaz na Facebooku.

„Som rád, že nad populizmom a extrémom znovu vyhrala sloboda, znášanlivosť a demokracia. Toto sú základné piliere Európy, ktoré musíme chrániť, a to v každej členskej krajine. Francúzi znovu šli Európanom príkladom,“ dodal.

Samozrejme, že s odkazom nechýbal ani minister zahraničných vecí Ivan Korčok. „S potešením som túto správu prijal. Emmanuel Macron dokazuje záujem francúzskych voličov o európsku ???????? budúcnosť krajiny, ako aj o jej silné angažovanie sa na širšej medzinárodnej scéne,“ napísal na Facebooku.

Pridal sa aj Pellegrini

Dlhší text s odkazom pre staronového prezidenta Francúzska „svieti“ aj v profile Petra Pellegriniho z Hlasu-SD. „Blahoželanie do Paríža. Vítam víťazstvo Emmanuela Macrona v dnešných prezidentských voľbách vo Francúzsku. Znovuzvolený prezident získal silný politický mandát 58% hlasov voličov, ktorý bude musieť pretaviť nielen do snáh o znovuzjednotenie rozdelenej francúzskej spoločnosti, ale aj do snáh o ďalšom posilňovaní úlohy Európskej únie vo svete,“ uviedol v úvode príspevku líder Hlasu.

„Práve náš spoločný európsky projekt čelí obrovským výzvam, spojeným s vojnou na Ukrajine, neutíchajúcou pandémiou COVID-19, ale aj s globálnymi výzvami, ako je zelená a digitálna transformácia. Bez silného nemecko-francúzskeho spojenectva nebude možné tieto problémy riešiť na európskej ani na globálnej úrovni. Pevne verím, že sa nám spoločným úsilím podarí vrátiť do Európy čo najskôr mier, stabilitu a prosperitu,“ doplnil Pellegrini.

A čo ostatní?

Bez odkazu či blahoželania obišiel Macron u Roberta Fica. Ten na svojom oficiálnom facebookovom konte nenapísal k francúzskym prezidentským voľbám ani čiarku. Rovnako to vyzerá aj na konte Smeru-SD, či straníka Ľuboša Blahu. Môže za to zrejme fakt, že naša opozícia držala palce Marine Le Penovej, ktorá bola Macronovou súperkou.

Vystihuje to aj status Andreja Danka z SNS, ktorý toto zavesil na Facebook pred voľbami: „Dnes držíme prsty v prezidentských voľbách Marine Le Pen. To by bol ďalší krok po voľbách v Maďarsku a Srbsku k zmene, ktorú Európa potrebuje.“

