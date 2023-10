77 Galéria Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj OĽANO pôjde do opozície: Matovič nevidí inú možnosť! Koalícia OĽANO, KÚ a Za ľudí pôjde podľa Igora Matoviča do opozície. 1. október 2023 Politika

Koalícia OĽANO a priatelia, Kresťanská únia (KÚ) a Za ľudí nebude súčasťou novej vlády, ale pôjde do opozície. Uviedol to líder hnutia OĽANO a priatelia Igor Matovič s tým, že iná kombinácia neexistuje.

„OĽANO a priatelia na 100 percent ide do opozície, tam nie je iná kombinácia. Kolaborovať s mafiou nebudeme, keď chce niekto kolaborovať, vystačí si aj bez nás,“ vyhlásil Matovič.

Vymenili si SMS

Poukázal na to, že určite by nešli do prípadnej koalície so Smerom-SD, Hlasom-SD a SNS. Možná koalícia Hlasu-SD s „demokratickými stranami“ by ho zase podľa jeho slov nepotrebovala. „Tam ich je dosť,“ povedal.

Matovič zároveň potvrdil, že s niektorými stranami si vymenili pár SMS správ.

„Ale to nemá zmysel. Všetci vedia, že my hráme fér voči ľuďom a nezmeníme názor po voľbách len preto, lebo je po voľbách,“ dodal.

