77 Galéria Zdroj: TASR/Pavel Neubauer , TASR/Jaroslav Novák Tvrdý ODKAZ Šimečku: Urobíme všetko pre to, aby Smer NEZLOŽIL vládu! Karty sú rozdané a vládu sa pokúsi zostaviť Smer-SD. Prekaziť mu to bude chcieť strana, ktorá vo voľbách skončila na druhom mieste. 1. október 2023 Politika

1. október 2023 Politika Tvrdý ODKAZ Šimečku: Urobíme všetko pre to, aby Smer NEZLOŽIL vládu! Karty sú rozdané a vládu sa pokúsi zostaviť Smer-SD. Prekaziť mu to bude chcieť strana, ktorá vo voľbách skončila na druhom mieste.

77 Galéria Zdroj: TASR/Pavel Neubauer , TASR/Jaroslav Novák

Hnutie Progresívne Slovensko (PS) chce urobiť všetko pre to, aby nevládol šéf Smeru-SD Robert Fico, hoci víťazstvo Smeru-SD v parlamentných voľbách rešpektuje. Vyhlásil to šéf PS Michal Šimečka na nedeľnej tlačovej konferencii.

Existujú podľa neho dve možné koalície, jedna vedená Smerom-SD, druhá by pozostávala z PS a ďalších partnerov.

Rozhodujúce podľa Šimečku bude, ako sa k výsledkom postaví Hlas-SD. Myslí si, že Hlas-SD stojí pred civilizačnou voľbou.

Voľba stojí na Hlas-SD

Šimečka si myslí, že koalícia, v ktorej by bolo PS, by mohla mať viac mandátov ako koalícia vedená Smerom-SD. Odráža sa od postojov strán, keď napríklad KDH vylúčilo Smer-SD. „Rozhodujúce bude, ako sa k tomu postaví strana Hlas-SD, ako sa rozhodne, je to civilizačná voľba. V tejto chvíli pred ňou stojí strana Hlas-SD,“ skonštatoval. PS bude bude zaujímať aj postoj hnutia OĽANO a priatelia. „Ako oni chcú dopomôcť, aby nevládol Robert Fico a Andrej Danko,“ doplnil.

Čakajú ich rokovania

V najbližších dňoch sa bude Šimečka neformálne stretávať s lídrami strán, ktorých PS dopredu nevylúčilo. Hnutie vylúčilo z povolebnej spolupráce Smer-SD a extrémistov. Víťazstvo Smeru-SD považuje za veľmi zlú správu pre Slovensko. „Ešte horšia by bola, ak by sa Smeru podarilo zostaviť vládu. Ak sa to udeje tak, ako prezidentka pred voľbami avizovala, poverenie na zostavenie vlády dostane Robert Fico. Práve preto naším cieľom stále zostáva a urobíme všetko preto, aby sa to nestalo a aby Robert Fico nevládol,“ vyhlásil Šimečka.

Šéf PS sa poďakoval voličom za hlasy, váži si vysokú dôveru. „Vyše pol milióna hlasov, to je najviac, kedy liberálna strana v moderných dejinách Slovenska získala,“ skonštatoval. Sľubuje, že s mandátom bude hnutie nakladať maximálne zodpovedne a vážne.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

77 Galéria

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Zdroj: TASR