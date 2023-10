77 Galéria Zdroj: TASR/Pavol Zachar BUJARÁ oslava v Smere, ktorý VYHRAL voľby: Tak sa to robí, do psej matere! VIDEO Nebude to opäť "cola", s ktorou držiac v ruke oslavoval Robert Fico víťazstvo parlamentných volieb. Smeráci však bujaro oslavovali návrat do vlády netradične! 1. október 2023 ELA Politika

1. október 2023 ELA Politika
BUJARÁ oslava v Smere, ktorý VYHRAL voľby: Tak sa to robí, do psej matere! VIDEO
Nebude to opäť "cola", s ktorou držiac v ruke oslavoval Robert Fico víťazstvo parlamentných volieb. Smeráci však bujaro oslavovali návrat do vlády netradične!

Prvé výsledky exit pollov spôsobili v niektorých centrálach výbuch radosti. Niekde sa oslavovalo, inde úsmevy na tvárach zamrzli. Atmosféra v jednotlivých stranách sa menila s pribúdajúcimi či klesajúcimi percentami. Dôvod na oslavu nemali rozhodne v Sme rodina, ktorá dopadla fiaskom a nedosiahla ani tri percentá.

„Na parlament to už hnutie Sme rodina asi nevytlačí, takže vnímame to ako vôľu ľudí. Takto sa rozhodli, musíme to rešpektovať, musíme sa s tým vysporiadať,“ povedal novinárom. Do centrály tak prišiel ešte s úsmevom, no dobrá nálada sa rýchlo vytrácala.

Ako Fénix z popola! Tak dopadol návrat strany Smer do vlády po týchto parlamentných voľbách. Robert Fico sa v centrále Smeru na Súmračnej ulici medzi novinármi celý čas neukázal. O účasť bol mimoriadny záujem zo strany médií, prišlo vyše 150 akreditovaných novinárov.

A keďže je už dnes jasné, že Robert Fico bude zostavovať vládu, tak aj oslavovali! Bratislavským Ružinovom sa ráno po štvrtej hodine rozliehal ich spev, keď Fico so straníkmi na balkóne hlučne spievali pesničku Na Kráľovej holi. Po dospievaní kričali: „My sme vyhrali! Takto sa to robí, do psej matere!“

