27. január 2022 han Zo Slovenska Omikron už ZDVÍHA krivku koronavírusu: Sme tesne pod vrcholom z tretej vlny! Čo deň, to vyšší počet nových prípadov! Variant omikron zaútočil na Slovensko plnou silo a podľa odborníkov bude ešte horšie!

Prostredníctvom 32 227 vykonaných PCR testov odhalili v stredu (26. 1.) na Slovensku 14 252 prípadov nákazy novým koronavírusom. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na internetovej stránke. Je to najvyšší počet denných prípadov v tomto roku.

Pozitivita PCR testov je dosiahla 44,22 %.

Podľa krajov

Žilinský kraj – 2 693 prípadov

Prešovský kraj – 2 311 prípadov

Trnavský kraj – 1 906 prípadov

Bratislavský kraj – 1 792 prípadov

Košický kraj – 1 683 prípadov

Trenčiansky kraj – 1 415 prípadov

Nitriansky kraj – 1 392 prípadov

Banskobystrický kraj – 1 060 prípadov

Ďalšie údaje

Bolo vykonaných 26 181 Ag testov, ktoré odhalili 1 834 nakazených. Pozitivita Ag testov 7,01 %.

Pozitívnou správou je, že za uplynulý deň ubudlo hospitalizovaných pacientov o 23. Aktuálne ich v nemocniciach leží 1 506. 293 pacientov na JIS a 149 pacientov na pľúcnej ventilácii. Z nich je len 13 plne očkovaných.

Počet nezaočkovaných z hospitalizovaných pacientov je 80,74 %.

Pribudlo 30 úmrtí a celkovo ich na Slovensku od vypuknutia pandémie evidujeme 17 755.

Ako sa očkuje

Pribudlo 1 574 zaočkovaných osôb prvou dávkou a 2 538 plne zaočkovaných osôb. Celkový počet zaočkovaných je 2 792 799 a plne plne zaočkovaných je 2 649 398 osôb.

Chýbajúci počet ľudí k dosiahnutiu 60 % zaočkovanosti je 507 201.

Slová matematika

Odborník na čísla a matematik Richard Kollár sa na Facebooku vyjadril, že práve teraz sledujeme tie pravé omikronové dáta. „Bola to len otázka času, kedy sa objaví aj v našich epidemických dátach skutočná rýchlosť nástupu omikron vlny. Dnes čísla PCR pozitívnych poskočili, podobne ako minulú stredu. Budúca streda už bude začiatok februára, a začneme sa zrejme blížiť k vrcholu. Od teraz už začíname pozorovať aj nárast príjmov do nemocníc. Ešte je to slabučké, uvidíme, čo prinesú najbližšie dni,“ napísal Kollár.

Pôjde to hore

Ako ešte Kollár dodal, najbližšie dni prinesú ďalšie navyšovanie prípadov. „Na PCR testoch už bude od teraz totálny nával, zvážte, či tam potrebujete chodiť. Tiež berte do úvahy, že cca každý druhý v rade už je infikovaný. Omikron je rozhodne tu a čísla budú v najbližších dňoch také, aké sme ešte u nás nevideli,“ uzavrel.

FOTO: ilustračné

