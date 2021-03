Opäť bez rodinných návštev a so ZÁKAZMI? Detaily opatrení k Veľkej noci

Sú to dobré správy. Hlavný hygienik Ján Mikas potvrdil, že epidemiologická situácia na Slovensku sa mierne zlepšuje a v tejto chvíli nie je nutné sprísňovať obmedzenia pohybu.

Je však mimoriadne dôležité, aby ľudia nepodľahli potrebe navštevovať sa počas Veľkej noci. Zastupujúci minister zdravotníctva Eduard Heger spolu s ďalšími odborníkmi počas piatkovej tlačovky predstavili súbor odporúčaní, ktorými by sme sa mali všetci riadiť.

„Čaká nás veľký súboj počas Veľkej noci. Tento súboj môže zasadiť rozhodujúci úder v boji s pandémiou. Verím, že sa nám to spoločne podarí,“ priblížil E. Heger. Čo teda odborníci odporúčajú?

Zastupujúci minister zdravotníctva spolu s prítomnými odborníkmi priblížili niekoľko bodov, ktoré by mali zabezpečiť, aby po skončení Veľkonočných sviatkov Slovensko nemalo na krku tretiu vlnu šírenia Covid-19.

Medzi ďalšie body Veľkonočného desatora patrí obmedzenie vzájomných stretnutí, odloženie šibačky a polievačky na ďalší rok, účasť na bohoslužbách len virtuálne a prejavovanie lásky k blížnemu tým, že ho nenakazíme.

„Ak budeme dodržiavať to, čo teraz platí, tak je to 90% úspechu. Chceme sa dostať do prírody, ale nie vo veľkých skupinách a iba s tými, ktorých poznáme. Cestujme len v rámci okresu a nie mimo neho,“ uviedol profesor Vladimír Krčméry.