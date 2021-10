4 Galéria Zdroj: archív Miloša Dzurendu Osemročná futbalistka, o ktorej budeme POČUŤ: Strelila 44 gólov a je lepšia ako chlapci! Denne trénuje jeden a pol hodiny, medzi dievčatami vyniká, preto hrá aj so staršími chlapcami. Reč je o osemročnej Petre Dzurendovej z východu Slovenska. 12. október 2021 Futbal

12. október 2021 Futbal Osemročná futbalistka, o ktorej budeme POČUŤ: Strelila 44 gólov a je lepšia ako chlapci! Denne trénuje jeden a pol hodiny, medzi dievčatami vyniká, preto hrá aj so staršími chlapcami. Reč je o osemročnej Petre Dzurendovej z východu Slovenska.

Hoci má Petra len osem rokov, už od piatich hrá za 1. FC Tatran Prešov. Denne trénuje jeden a pol hodiny, klub jej totiž vyšiel v ústrety a môže sa zdokonaľovať v dievčenskom tíme aj pri chlapcoch v kategórii U10.

Jej hrdý otec vraví, že trénovať v Prešove má kde. Problémom je skôr zázemie, teda šatne či WC.

Zvykla si hrať s chlapcami

„Svoje rovesníčky väčšinou prevyšuje. Hrá aj za staršie dievčatá. Keď začínala, všetky dievčatá boli o dosť staršie ako ona. Za posledný rok pribudlo do klubu veľa dievčat približne v jej veku. Hrá aj za chlapcov. Samozrejme, je to iné, pretože je tam jediné dievča, no zvykla si,“ hovorí pre Dnes24.sk jej otec Miloš Dzurenda.

