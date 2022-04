OSTRO SLEDOVANÉ prezidentské voľby: Francúzi sa rozhodujú medzi Macronom a Le Penovou

V druhom kole volieb sa stretnú súčasný centristický prezident Emmanuel Macron a nacionalistická politička Marine Le Penová. Macron získal v prvom kole, ktoré prebehlo 10. apríla, 27,8 percenta hlasov, zatiaľ čo Le Penová 23,1 percenta.

Podľa posledných prieskumov publikovaných pred moratóriom si súčasný prezident stále udržuje náskok nad svojou protikandidátkou.

Prieskum, ktorý v piatok večer vykonali pre denník Le Monde spoločnosti Ipsos a Sopra-Steria, prognózuje Macronovi 56,5 percenta a Le Penovej 43,5 percenta hlasov.

Politológ Bernard Dolez z Univerzity Sorbonne sa pre TASR vyjadril, že v druhom kole bude rozhodujúca volebná účasť a rozhodnutie voličov ľavičiara Jeana-Luca Mélenchona, ktorý v prvom kole skončil na treťom mieste, tesne za Le Penovou.

Mélenchon pred druhým kolom vyzval svojich stúpencov, aby nevolili Le Penovú, avšak podporu Macronovi nevyjadril. Mélenchonovi voliči preto čelia neľahkej voľbe: buď odovzdajú svoj hlas Macronovi, ktorý sa u francúzskej ľavice neteší obľube, alebo sa na voľbách nezúčastnia a otvoria tak cestu k moci Le Penovej. Podľa nedávneho prieskumu mieni voliť Macrona len zhruba tretina Mélenchonových stúpencov, píše server Euronews.

Agentúra IFOP v piatkovom prieskume odhadla volebnú účasť na 74,5 percenta, čo je o vyše percento viac než v prvom kole. Svoje hlasy môže odovzdať 48,7 milióna francúzskych voličov.

Voliť bude možné až do 19.00, vo väčších mestách až do ôsmej hodiny večer. Do 20.00 trvá volebné moratórium, potom budú média publikovať prvé exit polly. Oficiálne výsledky by mali byť zverejnené ešte v nedeľu večer.