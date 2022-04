Zdroj: TASR/Jakub Kotian Mikulec bude ČELIŤ ďalšiemu odvolávaniu z funkcie ministra vnútra: USTOJÍ to aj teraz? Poslanci Národnej rady (NR) SR sa zídu opäť v utorok (26. 4.), o 13.00 h sa má začať mimoriadna schôdza k odvolávaniu ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO). 24. apríl 2022 han Politika

24. apríl 2022 han Politika Mikulec bude ČELIŤ ďalšiemu odvolávaniu z funkcie ministra vnútra: USTOJÍ to aj teraz? Poslanci Národnej rady (NR) SR sa zídu opäť v utorok (26. 4.), o 13.00 h sa má začať mimoriadna schôdza k odvolávaniu ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO).

Iniciovala ju pozícia. Smer-SD mu najnovšie vyčíta medializované informácie o jeho údajnom priamom zasahovaní do „živých“ trestných vecí. Odvolávaniu bude Mikulec čeliť už po niekoľký raz.

Program schôdze

V stredu (27. 4.) o 9.00 h sa má začať riadna 65. schôdza. Definitívne by sa mali poslanci vyjadriť k reforme súdnej mapy a k zriadeniu správnych súdov. Zmeny sú súčasťou plánu obnovy. Súdna mapa sa presunula na záver apríla z prechádzajúcej riadnej schôdze, koalícia mala ešte rokovať o kompromisnom pozmeňujúcom návrhu.

Spolu s ňou sa presunuli návrhy zákonov o územnom plánovaní, o výstavbe aj o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy z dielne vicepremiéra Štefana Holého. Presunula sa tiež opakovaná voľba člena Rady Slovenského pozemkového fondu (SPF).

Rozhodnúť by mali poslanci aj o novele zákona o Policajnom zbore (PZ). Priniesť má zavedenie základnej štruktúry polície. Tvoriť ju majú Prezídium PZ, útvary s pôsobnosťou pre celé územie a útvary s miestnou pôsobnosťou. Osobitne sa zakotvuje postavenie a základné úlohy Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ. Zrušiť by sa mala povinnosť nosenia menovky na rovnošate policajtov.

Počet vojakov NATO

V druhom čítaní je tiež návrh poslancov Sme rodina na čiastočnú kompenzáciu zvýšených finančných nákladov spôsobených rastom cien prostredníctvom vyplatenia polovičnej sumy 13. dôchodku už v júli tohto roka.

Plénum by malo rozhodnúť aj o zvýšení počtu vojakov NATO na Slovensku, a to o ďalších 900 vojakov z Česka, Nemecka, USA a Slovinska. Celkovo tak má v rámci mnohonárodnej bojovej skupiny Aliancie v SR pôsobiť do 3000 vojakov.

Súčasťou programu sú i zmeny pri voľbách do orgánov samosprávnych krajov a samospráv obcí. Tie by sa mohli konať skôr, teda v posledných 21 dňoch volebného obdobia orgánov samospráv, namiesto súčasných 14. Voľby by tak mohli byť 22. októbra, a nie v období krátko pred Sviatkom všetkých svätých. Vláda navrhla prerokovať zmeny v skrátenom legislatívnom konaní.

Ďalšie témy

Plénum by sa malo venovať aj viacerým poslaneckým návrhom. V prvom čítaní je napríklad novela zákona o kybernetickej bezpečnosti. Ráta s predĺžením možnosti blokovania škodlivých webov do 30. septembra. Nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho zas navrhujú, aby mohli prejsť do vlastníctva obcí z majetku štátu pozemky, ktoré sa nachádzajú v zastavanom území príslušnej obce.

Súčasťou programu je aj zloženie sľubu poslanca. Slavěna Vorobelová by mala nahradiť šéfa ĽSNS Mariana Kotlebu, ktorému mandát zanikol po rozhodnutí Najvyššieho súdu SR v kauze šekov.

Poslanci by mali rozhodnúť aj o návrhu Miroslava Kollára (nezaradený) na odvolanie Mariána Kéryho (Smer-SD) z funkcie predsedu Zahraničného výboru NR SR.

Venovať by sa mali i viacerým výročným správam, napríklad správe o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu SR, o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska či o činnosti komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím.

Súčasťou programu je opäť voľba komisára pre deti. Parlament sa ho pokúšal zvoliť viackrát v uplynulom období, žiaden z doterajších kandidátov však nezískal dostatok hlasov.

