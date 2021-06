Zdroj: TASR/Pavel Neubauer Ďalšia kríza v koalícii? Remišovej vyjadrili nedôveru vlastní: Strana Za ľudí sa rozpadá! Časť členov strany Za ľudí okolo ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej vyslovila nedôveru predsedníčke strany Veronike Remišovej. 1. jún 2021 han Politika

1. jún 2021 han Politika Ďalšia kríza v koalícii? Remišovej vyjadrili nedôveru vlastní: Strana Za ľudí sa rozpadá! Časť členov strany Za ľudí okolo ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej vyslovila nedôveru predsedníčke strany Veronike Remišovej.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Skupina pripustila vytvorenie akejsi frakcie v rámci strany a chce mať zastúpenie aj na koaličných radách. Jej obsahom má byť vyslovenie nedôvery ich líderke aj zachovanie koalície. Z utorkového rokovania predsedníctva, kde sa malo rozhodnúť o zvolaní mimoriadneho snemu, odišli predčasne pre viaceré personálne zmeny.

To, či odídu zo strany úplne, považujú za predčasnú otázku. Naďalej trvajú na potrebe zvolať snem. Hoci Remišová nemá ich dôveru, má podľa nich stále miesto v strane Za ľudí.

„Môžete to nazvať platforma, frakcia, nemáme k tomu pomenovanie. Dôležité je, čo je toho obsahom. Obsahom je vyslovenie nedôvery a súčasne snaha, aby sme pokračovali ďalej ako koalícia, aby sme naplnili to, prečo strana vznikla,“ vysvetlila Kolíková.

Prečo odišli?

Predčasný odchod z utorkového predsedníctva odôvodňuje Kolíková tým, že hneď na začiatku rokovania Remišová odovzdávala odvolávací dekrét generálnemu manažérovi strany Romanovi Krpelanovi, ktorý má ich dôveru. Nesúhlasia ani s odvolaním kancelára strany.

„Vnímame to ako spôsob mocenského boja, ktorý je svojvoľný, nepredvídateľný, je v absolútnom rozpore s demokratickým spôsobom, ktorým sa rozdielne názory v rámci strany majú riešiť,“ skonštatovala ministerka. Hovorí o poslednej kvapke zo strany Remišovej a o mocenskom boji.

O vytvorení frakcie v rámci strany chcú hovoriť aj s koaličnými partnermi, chcú mať zastúpenie na koaličných radách. „Chceme, aby táto koalícia fungovala ďalej. Ako ministerka spravodlivosti cítim, že že mám legitimitu najmenej siedmich poslancov v rámci poslaneckého klubu. Veríme, že tu bude príležitosť a šanca, aby sme vrátili našej strane jej poslanie, víziu,“ podčiarkla.

Mimoriadny snem

To, či v prípade nezvolania snemu alebo opätovného zvolenia Remišovej do funkcie stranu opustia, považujú za predčasnú otázku. Základom na ďalšie fungovanie považuje skupina okolo Kolíkovej zmenu v strane a zvolanie mimoriadneho snemu. Ďalší vývoj situácie bude podľa nich závisieť aj od rozhodnutia predsedníčky. Kolíková hovorí o potrebe legitímnej súťaže o to, kto by mal stranu ďalej viesť. Nevylúčila, že z diskusie v strane o jej budúcnosti a lídrovi napokon vyplynie nejaký spoločný kandidát. Určité mocenské súboje považuje Kolíková za legitímne, musia ale podľa nej prebiehať slušne a dôstojne.

Strana je v kríze

„Strana Za ľudí je v hlbokej kríze, riešenie situácie je snem, treba sa dohodnúť, kedy bude,“ povedal podpredseda strany Juraj Šeliga. Na sneme by si mali podľa neho situáciu vysvetliť. Odmieta vytváranie akýchsi frakcií. „Je dôležité sa dohodnúť na sneme, a potom nech si kandiduje, kto chce,“ odpovedal na otázku, kto by mohol byť novým lídrom a či ním bude on.

Deklaroval dôveru komukoľvek z prípadných kandidátov, ktorý dostane podporu na sneme. Verí, že dohoda v strane je stále možná. Priznal, že ak bude situácia takto ďalej pokračovať, k rozpadu strany dôjsť môže.

Hanbí sa

„Veľmi sa hanbím za to, že nie sme schopní sa dohodnúť,“ povedala šéfka poslaneckého klubu Za ľudí Jana Žitňanská. Ospravedlnila sa voličom a vyzvala spolustraníkov k návratu za jeden stôl. Šeliga a Žitňanská sú podľa vlastných slov pripravení ísť na snem hocikedy. Nesúhlasia s personálnymi zmenami vo vedení strany. Kolíková aj Remišová majú ich dôveru.

Slová Remišovej

Poslanecký klub Za ľudí je podľa Remišovej rozdelený na polovicu a pripustila, že to môže ovplyvniť aj koaličné rokovania.

Remišová tvrdí, že sa chcela na utorkovom predsedníctve dohodnúť konsenzuálne, teda jednomyseľne, na spoločnom kandidátovi, aby sa strana cestou k snemu „nerozvadila“ a aby nepolarizovala členskú základňu. Ak chcú v strane diskusiu, od rokovacieho stola sa podľa nej neodchádza. Šéfka Za ľudí tiež tvrdí, že pravdepodobne by mali po utorkovom predsedníctve aj konkrétny dátum snemu s konkrétnou ponukou, keby viacerí členovia neodišli. „Nie je to úctivé ani voči členom strany,“ povedala Remišová novinárom.

Mal to byť Šeliga

Vhodným spoločným kandidátom bol podľa nej Šeliga. „Pre jedno krídlo je neprijateľná ako predsedníčka pani Kolíková, druhé krídlo chce zmenu súčasného vedenia. Pán Šeliga nie je v žiadnom tábore, je to nejaký kandidát stredu, alebo môže byť kandidátom zmieru,“ povedala s tým, že Kolíková dostala dôveru, aby robila reformy v justícii a nikomu neprospieva, aby sa tri mesiace zaoberali vnútrostraníckym sporom. Zopakovala, že sama by za šéfku nekandidovala, ak by sa dohodli.

„Otvorenú súťaž sme mali pred deviatimi mesiacmi, kde bol predseda zvolený na štyri roky. Teraz, keď má niekto ambíciu kandidovať, vyvolali členovia jedného krídla vyslovene vojnu v strane. Rôznymi mediálnymi vyjadreniami strane škodia. Cesta pre stranu je dohodnúť sa na jednom kandidátovi, aby sa strana ďalej neštiepila a nepolarizovala,“ vyhlásila Remišová.

Časť členov strany Za ľudí okolo Kolíkovej vyslovila nedôveru predsedníčke strany. Kolíková hovorí o vytvorení akejsi frakcie v rámci strany. Jej obsahom má byť vyslovenie nedôvery ich líderke, ale aj zachovanie koalície. Z utorkového rokovania predsedníctva, kde sa malo rozhodnúť o zvolaní mimoriadneho snemu, odišli predčasne pre viaceré personálne zmeny. To, či odídu zo strany úplne, považujú za predčasnú otázku.

Zdroj: TASR