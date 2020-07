6. júl 2020 Správy Pellegrini: Výber prednostov OÚ je čistá politizácia a výsmech voličom OĽaNO

Vládne hnutie OĽaNO predstavilo nové politické jatky, potiera všetky svoje slová spred volieb o transparentnosti a odpolitizovaní štátnej správy, tvrdí Peter Pellgrini.

Zdroj: TASR

Na pondelkovej tlačovej konferencii to povedal expremiér Peter Pellegrini v súvislosti s výberom prednostov okresných úradov (OÚ). Výber prednostov označil za čistú politizáciu štátnej správy a výsmech voličom OĽaNO.

Politické trafiky?

„Väčšiu politizáciu a väčšie potretie všetkých slov o transparentnosti a verejnom výbere, a vypočutiach, som ešte v živote nevidel. Budem sa veľmi čudovať, ak toto bežní občania pánovi premiérovi zhltnú a uveria,“ povedal Pellegrini. Podľa vlastných slov si nepamätá, že by poslanecký klub niekedy zasadol a dostal poverenie, že môže vyberať ľudí. Spochybňuje tiež kritériá, podľa ktorých OĽaNO vyberá ľudí tak, aby to boli nie len odborníci, ale aby im mohli aj veriť.

Pellegrini: Je to čistý alibizmus

Pellegrini dodal, že premiér opäť ukázal svoj alibizmus. Tvrdí, že presunul zodpovednosť na občanov tým, že im dal možnosť zhodnotiť vybraných prednostov cez internetovú stránku. „On to predstavuje, že je to priama demokracia, že dáva ľuďom možnosť rozhodovať. Ľudia, dajte si pozor, pretože toto vyzerá, že potom aj zodpovednosť, ak sa niečo nevydarí, hodí na vás, lebo ste ho za štyri dni nestihli upozorniť, čo za človeka plánuje vláda vymenovať,“ tvrdí Pellegrini.

Matovič v pondelok informoval, že kandidátov na prednostov okresných úradov bude môcť zhodnotiť aj verejnosť. Nazval to „verejnou lustráciou“. Na zasadnutí vlády budúci týždeň by mohli podľa neho schváliť väčšinu nominácií. Verejnosť sa k nim môže vyjadriť do 10. júla. Premiér hovorí v tejto súvislosti o odpolitizovaní a sprofesionalizovaní štátnej správy.

Zdroj: TASR