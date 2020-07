6. júl 2020 Správy Premiér Matovič prišiel s ďalším nápadom: Takto chce lustrovať nových prednostov

Kandidátov na prednostov okresných úradov (OÚ) bude môcť zhodnotiť aj verejnosť, vyzval ju na to premiér Igor Matovič (OĽaNO).

Zdroj: Dnes24.sk

Nazval to „verejnou lustráciou“, nominantov nájdu ľudia na špeciálnom webe. Dodal, že obsadzovať sa bude 72 miest prednostov, OĽaNO už vo svojom „predvýbere“ zostavilo 70 mien. Na zasadnutí vlády budúci týždeň by mohli podľa premiéra schváliť väčšinu nominácií. Verejnosť sa môže k nominantom vyjadriť do 10. júla.

Verejná lustrácia

Premiér na pondelkovej tlačovej konferencii zopakoval, že sa začína odpolitizovanie štátnej správy a jej sprofesionali­zovanie. Politicky nominovaný bude len šéf úradu, ostatní úradníci sa budú podľa neho vyberať podľa odbornosti. Nominantov na šéfov OÚ bude môcť posúdiť aj verejnosť.

„Chcel by som poprosiť ľudí o pomoc, aby na webovej stránke prednostovia.sk, kde nájdu všetkých kandidátov vybraných do okresných úradov po Slovensku, aby v prípade, že majú akékoľvek vedomosti o nejakých skutkoch v minulosti týchto ľudí, najmä ide o morálne prešľapy z minulosti, aby nám na tejto stránke dali vedieť, aby sme sa vyhli prípadným problémom,“ povedal Matovič. Nazval to „verejnou lustráciou“.

Každý ôsmy

Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš uviedol, že spolu s poslancami a členmi hnutia vybrali na tieto posty ľudí, na ktorých sa dá spoľahnúť. Oslovili aj občianskych aktivistov či združenia fungujúce v regiónoch, aby pomohli s výberom. Zo 70 vybraných nominantov na posty šéfov OÚ má podľa Šipoša „každý ôsmy niečo s OĽaNO“. Na pondelkovej tlačovej konferencii predstavili niekoľkých nominantov na tieto posty.

Ľudia budú môcť podľa Matoviča posúdiť, či sú títo „predvybratí“ ľudia morálne spôsobili vykonávať pozíciu prednostov. S informáciami bude podľa neho konfrontovaný aj samotný kandidát, ak neobstojí, určite ho podľa Matoviča nebudú menovať. Dodal, že keď ktokoľvek z prednostov urobí chybu, dá ho odvolať.

Matovič sa pustil do Za ľudí

Matovič dodal, že aj strana Za ľudí dávala hnutiu zoznam ľudí, ktorých chceli dosadiť na jednotlivé okresné úrady, malo ísť podľa premiéra o neúspešných straníkov či kandidátov vo voľbách. „A mysleli si, že im dáme k dispozícii okresné úrady a budú sa tam robiť úplne rovnaké politické čistky, ako to bolo doteraz,“ dodal Matovič s tým, že sa o proces odpolitizovania na OÚ nechceli deliť s inými stranami. Dodal, že za fungovanie OÚ je zodpovedný minister vnútra, ktorý je nominantom OĽaNO.

Remišová sa bráni

Strana Za ľudí sa ohradzuje voči tvrdeniam o „neúspešných straníkoch“. „Máme kvalitných odborníkov, ktorí nie sú odkázaní na miesta v štátnej službe. My budeme fungovanie okresných úradov pozorne sledovať, pretože korupcia a zle fungujúce služby štátu sú pre občanov najciteľnejšie práve na okresných úradoch. Občan musí dostať kvalitné služby, či býva v Bratislave, v Gelnici alebo v Sobranciach,“ uviedla v reakcii podpredsedníčka strany Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová.

Pripomenula, že strana požadovala stanovenie presných kvalifikačných kritérií a požiadaviek na funkciu prednostu, aby sa nestávalo, že okresný úrad povedú ľudia, ktorí nikdy nič poriadne neriadili. „Keď sa OĽaNO rozhodlo vyberať si svojich prednostov bez verejného výberového konania, v tom prípade očakávame, že za to prijíma aj plnú politickú zodpovednosť,“ dodala.

Zdroj: TASR