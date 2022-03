Zdroj: TASR/Jakub Kotian Pandémia slabne, no ešte nie je po všetkom: Čaká nás NÁRAST, upozorňuje odborník COVID-19 ubral na sile a čiastočne ho zatienila aj všadeprítomná téma vojny na Ukrajine. To však neznamená, že pandémia je za nami. 16. marec 2022 Správy Zo Slovenska

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Epidemiologická situácia na Slovensku sa naďalej zlepšuje. V súvislosti s novým subvariantom omikronu BA.2 a uvoľňovaním opatrení sa však výrazne spomalil pokles v počte nových prípadov. V najbližších dňoch sa zároveň očakáva opätovný nárast počtu prípadov. Po rokovaní vlády to uviedol šéf Inštitútu zdravotných analýz (IZA) Matej Mišík.

Menej výjazdov sanitiek

Oproti minulému týždňu podľa jeho slov naďalej klesajú počty nových prípadov, hospitalizácií aj príjmov do nemocníc, menej je tiež pacientov vyžadujúcich umelú pľúcnu ventiláciu.

Nižšie počty pozitívnych prípadov možno pozorovať vo všetkých regiónoch, naprieč celou SR naďalej klesá aj počet výjazdov sanitiek.

Dva faktory

Vo väčšine krajín EÚ možno aktuálne pozorovať výraznejšie počty pozitívnych prípadov, pričom niektoré z nich dosahujú najvyššie počty za celú pandémiu.

„Je to dané najmä dvomi faktormi. Jeden faktor je, že, samozrejme, v mnohých krajinách došlo k výraznému uvoľneniu opatrení, čiže sa sa očakával opätovný nárast. Taktiež to súvisí aj so subvariantom BA.2, ktorý sa postupne stáva vo viacerých krajinách EÚ dominantným,“ vysvetlil Mišík.

Variant omikronu BA.2 získava podľa jeho slov dominanciu i na Slovensku. Podľa informácií spred týždňa bol prítomný v 38 percentách sekvenovaných prípadov za posledných 28 dní. „Pričom postupne získava väčšiu proporciu oproti subvariantu BA.1,“ ozrejmil Mišík. V tejto súvislosti pripomenul, že je naďalej potrebné byť obozretnými a chrániť sa.

