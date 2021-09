64 Galéria Zdroj: TASR/Michal Svítok Pápež uchvátil politikov: Čo ich presvedčilo? Nenechali si to len pre seba! Očaril ich pápež! Korčok, Gröhling, Naď, Remišová zhodnotili takto jeho prejav. 13. september 2021 Zo Slovenska

Mnoho posolstiev odprezentovaných kultivovaným jazykom i silný apel na mladú generáciu, bez ktorej nie je možná obnova. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS) to povedal v súvislosti s myšlienkami pápeža Františka, ktoré v pondelok predpoludním predniesol v príhovore pred predstaviteľmi štátu, osobnosťami spoločenského a kultúrneho života i zástupcami občianskeho sektora.

Korčok hodnotí pápežov prejav ako mimoriadny obsahom a tiež formou, ktorá by podľa neho mala inšpirovať aj slovenských politikov.

Miestom pokoja

Minister dáva do popredia pápežove myšlienky, že Slovensko v strede Európy má byť miestom pokoja. „Myslím si, že to je silný apel, pretože to, akým miestom Slovensko bude, je v rukách najmä nás všetkých,“ dodal šéf slovenskej diplomacie.

Poukázal na myšlienky o slobode i výzvu k tolerancii, ktoré pápež František zasadil do kontextu komparácie obdobia pred Nežnou revolúciou a súčasnosti. „Pred rokom 1989 bránil slobode jediný spôsob myslenia, dnes jediný spôsob myslenia vyprázdňuje význam slobody,“ upozornil Korčok na pápežove slová i to, že „odpoveďou nie je zvádzať kultúrne vojny“.

O kráse Slovenska

Vicepremiérku Veroniku Remišovú (Za ľudí) očarili pápežove slová o kráse Slovenska a Tatier a odvahe pozerať sa hore a vidieť za obzor. „Vaše hory spájajú v jedinom pohorí končiare a rozmanité scenérie a presahujú hranice krajiny, aby v kráse spojili rozličné národy. Rozvíjajte túto krásu, krásu celku. Vyžaduje si to trpezlivosť a námahu, odvahu a zdieľanie, elán a tvorivosť,“ cituje Remišová pápeža Františka.

Jeho prítomnosť je dôležitá

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) upozorňuje, aká veľmi dôležitá je samotná prítomnosť osobnosti, akou je pápež František. „V dnešnej dobe, keď sa nenávisť šíri sociálnymi sieťami a stala sa každodennou súčasťou nášho života, je otec František hotovým ostrovčekom dobroty. Želám si, aby tá nádej, ktorá z neho sála, vydržala na Slovensku čo najdlhšie,“ dodal.

Pokoj a bratstvo

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) označil pápežovu prítomnosť a myšlienky za posolstvo pokoja a bratstva. „Silno verím, že možnosť byť v jeho blízkosti posilnila vieru v Boha medzi všetkými veriacimi a možno aj tých váhajúcich to posunulo bližšie k nemu,“ uviedol Krajniak.

Veľké gesto

Šéf rezortu obrany Jaroslav Naď (OĽANO) označil pozornosť a čas, ktorý pápež venuje Slovensku, za veľké gesto. „Obzvlášť v časoch, kedy sa svet polarizuje na tých, ktorí pandémiu prijímajú ako fakt, a to vrátane opatrení s tým spojenými, a na tých, ktorí popierajú jej existenciu a správnosť nastavených pravidiel,“ uviedol s tým, že aj táto návšteva môže prispieť k pozastaveniu sa nad hodnotami, ktoré v ťažkých časoch môžu ľudí posilniť. Priblížil, že tým myslí pomoc blížnym či vieru a hľadanie dobra.

Fico želanie

Úspešnú návštevu Svätého Otca na Slovensku zaželal aj predseda Smeru-SD Robert Fico, ktorý sa na stretnutí v záhrade Prezidentského paláca nezúčastnil. Dôrazne sa však bráni medializovaným informáciám, že by za tým bola ignorancia voči hlave katolíckej cirkvi. Dôvodom je podľa neho jedine to, že nie je zaočkovaný. „Touto okolnosťou nie je ani možnosť vidieť Svätého Otca, ktorého som osobne stretol vo Vatikáne,“ uviedol Fico na sociálnej sieti.

Pápež sa v pondelok predpoludním stretol aj so zástupcami cirkví v katedrále sv. Martina, popoludní navštívi centrum Betlehem, stretne sa so zástupcami židovskej komunity a podvečer aj s predsedom Národnej rady SR Borisom Kollárom (Sme rodina) a premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO).

V utorok (14. 9.) pokračuje štvordňová (12. – 15. 9.) návšteva Svätého Otca na Slovensku cestou do Košíc a Prešova, v stredu (15. 9.) sa zúčastní na svätej omši v Šaštíne, kde prednesie homíliu.

Zdroj: TASR