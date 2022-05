9 Galéria Zdroj: TASR/Martin Baumann PARÁDA našich hokejistov hneď na úvod MS: Po dráme s Francúzmi berieme prvý TRIUMF! Dobrý štart na hokejových MS sa vždy počíta. Platí to aj pri Slovensku, ktoré si pod vedením kapitána Tomáša Tatara uchmatlo dôležitý triumf nad Francúzmi. Dnes o 17:58 han Hokej

9 Galéria Zdroj: TASR/Martin Baumann

Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili v piatkovom prvom zápase na MS vo Fínsku nad Francúzskom 4:2. Viedli gólmi Pavla Regendu a Tomáša Tatara 2:0, po francúzskom vyrovnaní na 2:2 strelil v 39. minúte Samuel Takáč víťazný gól.

Na konečných 4:2 uzavrel gólom do prázdnej bránky Pavol Regenda.

Priebeh duelu

Slováci vstúpili do zápasu ofenzívne aktívnou hrou a snažili sa o rýchly gól. V 3. minúte však v gólovej príležitosti neuspel obranca Grman a krátko nato neprekonali brankára Buyssea ani Regenda a Slafkovský. V 10. minúte to nevyšlo ani Rosandičovi s Minárikom, ale krátko nato už Regenda premietol slovenskú prevahu aj do zmeny skóre. Na hranici bránkoviska uplatnil dôraz, keď dorážkou zúročil Grmanovu prihrávku. Slováci sa krátko nato dostali do prvého oslabenia v zápase, ktoré zvládli bez väčších problémov.

V 40. sekunde druhej časti sa efektným „semaforom“ prezentoval brankár Rybár, keď pohotovým zákrokom lapačkou zmaril strelu Fleuryho. O dve minúty sa slovenský tím dostal k prvej presilovke, keď obranca Crinon nešťastne vyhodil puk z vlastného pásma medzi divákov. Ramsayho zverenci sa usadili v pásme, Buysse vyrazil Lantošiho strelu priamo pred pohotového Tatara, ktorý trafil do odkrytej časti bránky.

Vyrovnali na 2:2

Potom však Francúzi prevzali iniciatívu a dočkali sa aj gólov. V 27. minúte ešte Rybár podržal svoj tím vo veľkej šanci Treilleho, ale v pokračujúcej akcii Francúzov Rech bekhendom spomedzi kruhov trafil presne. Vyrovnané mohlo byť v 28. minúte, ale Texier zo sľubnej šance trafil iba bočnú sieť. Slováci následne nepotrestali vylúčenie Claireauxa a Perret už počas hry piatich proti piatim vyrovnal.

Po ďalšom zaváhaní slovenskej defenzívy sa dostal pred Rybára, ktorého prekonal blafákom – 2:2. Francúzi mohli ísť do vedenia, ale ďalšiu slovenskú chybu nepotrestal Texier, keď sa dostal do samostatného úniku a radosť mu zmaril Rybár.

Slováci získali náskok späť v 39. minúte, keď sa Liška natlačil pred brankára a Takáč zblízka skóroval.

V úvode tretej časti sa slovenský tím snažil držať hru ďaleko od Rybára. Do nádejných príležitostí sa dostali Tatar aj Slafkovský, ale neuspeli. Slovenskí reprezentanti sa v tretej tretine vyhli vylúčeniam a pre Francúzov bol problém dostať sa do prečíslení.

V 56. minúte sa Texier dostal do ďalšej šance, ale Rybár pohotovo zakročil. V závere zápasu Francúzi v snahe o vyrovnanie otvorili hru, do šancí sa dostal aj slovenský tím, ale gól priniesla až hra Francúzov bez brankára.

Počas nej najskôr neskórovali Lantoši ani Tatar, osem sekúnd pred koncom však Regenda dopravil puk do bránky.

A-skupina (Helsinki):

Francúzsko – Slovensko 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)

Góly: 27. Rech (Boudon), 33. Perret (Claireaux, Auvitu) – 11. Regenda (Grman, Roman), 22. Tatar (Slafkovský, Lantoši), 39. Takáč (Liška, Nemec), 60. Regenda (Slafkovský). Rozhodcovia: Heikkinen (Fín.), Rekucki (USA) – Beresford (V. Brit.), Seewald (Rak.), vylúčení: 5:2 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 3731 divákov.

Francúzsko: Buysse – Gallet, Auvitu, Bault, Chakiachvili, Thiry, Crinon, Llorca – Fleury, Texier, T. Bozon – Bertrand, Claireaux, Perret – Rech, Boudon, S. Treille – Leclerc, Ritz, K. Bozon

Slovensko: Rybár – Rosandič, Čerešňák, Ivan, Nemec, Jánošík, Gachulinec, Grman – Tatar, Krištof, Lantoši – Slafkovský, Roman, Regenda – Lunter, Tamáši, Pospíšil – Liška, Minárik, Takáč

Slováci sa v sobotu o 19.20 h stretnú s Nemcami, Francúzi budú hrať v nedeľu od 15.20 h proti Kazachstanu.

Zdroj: TASR