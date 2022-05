Zdroj: Facebook.com/Janka Bittó Cigániková - Fungujúce zdravotníctvo , Facebook.com/Romana Tabak Tabák reaguje na Cigánikovú: TEPŠA z SaS nech pije menej ALKOHOLU! Poviem vám, ako to bolo! Poslankyne Romana Tabák a Jana Bittó Cigániková si posielajú štipľavé odkazy. Všetko to spustilo nedávne hlasovanie o Robertovi Ficovi týkajúce sa jeho vydania na väzobné stíhanie. 13. máj 2022 ELA Správy Politika

13. máj 2022 ELA Správy Politika Tabák reaguje na Cigánikovú: TEPŠA z SaS nech pije menej ALKOHOLU! Poviem vám, ako to bolo! Poslankyne Romana Tabák a Jana Bittó Cigániková si posielajú štipľavé odkazy. Všetko to spustilo nedávne hlasovanie o Robertovi Ficovi týkajúce sa jeho vydania na väzobné stíhanie.

Poslanci parlamentu na minulotýždňovom stredajšom hlasovaní neodsúhlasili žiadosť Generálnej prokuratúry SR o vzatie šéfa strany Smer Roberta Fica do väzby. I keď v pléne bolo do nohy prítomných všetkých 150 poslancov a táto vláda sa od začiatku sama nazýva ako najprotikorup­čnejšia, prišlo k veľkému prekvapeniu.

Za Ficovo vydanie hlasovalo len 74 poslancov. Na to, aby hlasovanie prešlo, chýbali len dva hlasy. Expremiéra totiž podržali členovia hnutia Sme rodina.

O prekvapenie sa ale postarali dve členky klubu OĽaNO. Je to práve stranícky šéf „obyčajných“ Igor Matovič, ktorý si predvolebnú kampaň postavil na tom, „že Fica dostane do basy“. No a jeho dve poslankyne, konkrétne Romana Tabák, ktorá nehlasovala a Katarína Hatráková, ktorá sa zdržala, odtrhli doslova politickú lavínu. Obe hneď dostali z klubu OĽaNO padáka.

Bež k štylistovi!

Romana Tabák si okamžite vyslúžila značnú kritiku aj od šéfky zdravotníckeho parlamentného výboru Jany Bittó Cigánikovej (SaS). „Dnes ma parlamente zastavila kolegynka Romana Tabák, aby mi vynadala za blog, ktorý som napísala minulý týždeň,“ napísala pred pár dňami na sociálnej sieti Cigániková.

V spornom blogu si bez servítky kopla do poslankyne, ktorá sa zatiaľ zviditeľnila len trapasmi, ako je kúpanie v horskom potoku.

„Takto to vyzerá, keď na kandidátky dávate ľudí, ktorí išli práve okolo. A pre všetky politické strany a hnutia je to zdvihnutý prst, aby si oveľa lepšie vyberali ľudí na kandidátky. (..) Robert Fico nemal mať špeciálnu ochranu. Katarína Hatráková a Romana Tabák sa dnes stali symbolom pokrytectva a bezcharakternos­ti,“ písala šéfka zdravotníckeho výboru Cigániková. Ako neskôr dodala, dotknutá Tabák si ju vraj odchytila na chodbe v parlamente, kde jej vraj za štipľavé riadky vynadala.

„Aj za to, ako vyzerám. Vraj si mám nájsť štylistu, lebo som hanbou NR SR,“ pokračuje Bittó Cigániková.

Tepša z SaS

Teraz sa slova ujala Tabák a tieto slová označila za klamstvá a zavádzanie. Svoj status dokonca nazvala expresívne „Tepša z SaS“.

„Neodchytila som si ju, náhodne sme sa stretli pri odchode z parlamentu, pán poslanec Galis bol toho svedkom,“ tvrdí Tabák.

„Povedala som jej, nech píše blogy o sebe a o ich zmluvách s Bonulom a že by jej prospelo menej alkoholu. Začala mi vulgárne nadávať, adekvátne k jej výzoru, načo som jej povedala, že je primitívka a mňa nezatiahne na jej level. Ja si za svojím hlasovaním stojím, Fica som nepodržala (naďalej je stíhaný), podržala som náš štát, som veľmi na to hrdá,“ stojí si za svojím poslankyňa.

Apropo k hlasovaniu. Tabák argumentovala, že pri Ficovi hlasovala podľa svojho svedomia a odmietala sa podieľať na politickej pomste a že si vraj preštudovala spis. Novinári ju upozornili, že spis určite študovať nemohla, len uznesenie o vznesení obvinenia.

