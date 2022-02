Zdroj: TASR/AP Peking je hlboko znepokojený situáciou na Ukrajine: podľa Číny vojna zašla priďaleko Čínsky veľvyslanec pri OSN Čang Ťün vyhlásil, že Peking je "hlboko znepokojený" posledným vývinom situácie na Ukrajine. 26. február 2022 Zo zahraničia

Zdroj: TASR/AP

„Už to prerástlo do takého bodu, ktorý si neželáme vidieť,“ Čang Ťün povedal počas výnimočného zasadania Bezpečnostnej rady OSN v piatok. Uviedla to v sobotu agentúra DPA.

„Sme toho názoru, že zvrchovanosť a územná celistvosť všetkých štátov by sa mala rešpektovať a ciele a princípy Charty OSN kolektívne dodržiavať,“ do­dal.

V piatok Bezpečnostná rada OSN hlasovala o rezolúcii odsudzujúcej ruskú agresiu v Ukrajine. Rusko schválenie rezolúcie vetovalo, zatiaľ čo Čína sa hlasovania zdržala.

Agentúra DPA píše, že diplomati zo Západu to vnímajú ako úspech v snahe diplomaticky izolovať Rusko a vraziť klin medzi Moskvu a Peking.

