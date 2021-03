Zdroj: Facebook.com/Peter Pellegrini Pellegrini vyzval Krajčího na odstúpenie: Dôchodcov nútite hrať hry o život. Odstúpte ešte DNES! Pellegrini tiež zopakoval, že okrem Krajčího by mala čím skôr odstúpiť celá vláda a Slovensko by mala riadiť vláda odborníkov. 9. marec 2021 Politika

Expremiér a líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini vyzval ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO) na odstúpenie z funkcie. „Pán minister, z úcty k obetiam a ich pozostalým, prosím, odstúpte ešte dnes,“ uviedol Pellegrini v utorok na sociálnej sieti.

Počítačové hry o život

Krajčí by podľa neho podaním demisie ukázal, že úcta k životu je pre neho viac ako funkcia a zákulisné hry. „Kolegom vo vláde dáte najavo, že prejavenie tejto ľudskosti a úcty voči pozostalým nie je prejavom slabosti, ale prejavom sily a charakteru,“ doplnil.

Pellegrini hovoril o viacerých zlyhaniach ministra zdravotníctva. Poukázal na to, že ak sa chcú dať dôchodcovia zaočkovať proti ochoreniu COVID-19, „musia striehnuť na otváranie očkovacích termínov a so sklamaním sledovať, ako systém zlyháva a oni sa nemôžu vôbec prihlásiť“.

„Dôchodcov a ich deti nútite po nociach hrať nedôstojné počítačové hry o život,“ pokračoval Pellegrini.

„Nevidíte, že aj vašou vinou tu umierajú ľudia? Nevidíte, že ste sa stali len predmetom politických hier vo vládnej koalícii? Čo vás ešte drží na vašom mieste? Koľko ľudí ešte musí umrieť a aký systém ešte musí skolabovať, aby ste sa konečne pozreli pravde do očí? Pán minister, z úcty k obetiam a ich pozostalým, prosím, odstúpte ešte dnes! Netrápte seba, a netrápte Slovensko,“ dodal Pellegrini.

Zopakoval, že okrem Krajčího by mala čím skôr odstúpiť celá vláda a Slovensko by mala riadiť vláda odborníkov.

Krajčí sa z funkcie ministra zdravotníctva odísť nechystá, o jeho odchode by mal rozhodnúť premiér Igor Matovič (OĽANO). Vyplýva to z vyjadrení šéfa rezortu zdravotníctva v utorkovej relácii TV Markíza Na telo plus. Zároveň si myslí, že Matovič by mal zostať premiérom a vláda pokračovať v rovnakom zložení.

Zdroj: TASR/Dnes24.sk