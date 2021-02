Zdroj: TASR/Jakub Kotian Sulík ako minister zdravotníctva? Krajčí musí preč, odmietam túto hru na slepú babu Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) by bol ochotný stať sa ministrom zdravotníctva. Dnes o 15:19 ELA Politika

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) by bol ochotný stať sa ministrom zdravotníctva. „Ryba smrdí od hlavy,“ povedal Sulík s tým, že je potrebné vymeniť ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽaNO).

Radšej sa obetuje on

Premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽANO) teda navrhol jeho odvolanie, ten však jeho návrh zamietol. Povedal to v stredu počas rokovania vládneho kabinetu. „Tu už vieme, že k zlyhaniu došlo, je treba urobiť zmenu,“ povedal Sulík.

Na miesto Sulíka by podľa jeho slov nastúpil štátny tajomník rezortu hospodárstva Ján Oravec. Krajčí podľa neho spravil množstvo manažérskych chýb. Šéf rezortu hospodárstva hovorí, že by bol „ochotný sa obetovať“.

„Ja už teraz odmietam hrať túto hru na slepú babu a tváriť sa, že všetko je v poriadku. Myslíte, že všetko je v poriadku? Keď sme majstri sveta v počte úmrtí? Vy tu nežijete v tejto krajine, vy to nevidíte?,“ odpovedal Sulík na margo otázky novinára, či tieto jeho slová nespôsobia ďalšiu búrku v koalícii a nebudú vnímané ako útok. Ako dodal, aj od vedci tvrdia, že Krajčí nemá byť minister zdravotníctva.

Aktualizované 15:20 Predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová na stredajšej tlačovej konferencii v Národnej rade SR reagovala tým, že Sulík je skúsený manažér.

„Určite by veľmi dobre riadil ministerstvo zdravotníctva. Jeho rozvaha, ale aj profesionálne zohratý tím by bol dobrým prínosom pre občanov SR,“ myslí si. Na otázku, či je to témou koaličných rozhovorov, odpovedala, že ak návrh Sulík predložil, tak o tom zrejme bola debata.

Už nechce byť zodpovedný

Minister hospodárstva tiež povedal, že nemieni odteraz preberať spoluzodpovednosť za vývoj pandémie nového koronavírusu. Zdôraznil, že sme súčasnými opatreniami paralyzovali celú ekonomiku a čo ďalej vlastne chceme, či odstaviť fabriky.

Podľa neho chybou je, že všetko sa robí plošne: Zatváranie obchodov, škôl, predajní. „Nemá zmysel 5 miliónom ľuďom dávať nejaké pravidlá,“ povedal Sulík s tým, že pozornosť treba venovať nakazeným a regiónom, kde sa šíri nákaza.

E-karanténa

Aplikácia e-karanténa by mohla byť hotová do konca apríla. Prevádzkovať by ju malo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI), uviedol Richard Sulík.

„Stratili sme veľa času. Začal som sa tomu venovať, lebo sa už nemôžem dívať na tú nemohúcnosť,“ poznamenal Sulík. Ostatní ministri sú podľa neho spokojní s návrhom aplikácie, no konečné rozhodnutie musí prísť „z najvyššieho miesta“.

Premiér Igor Matovič však počas rokovania odišiel a k pripravovanej aplikácii sa tak nevyjadril, podotkol minister. Dodal však, že ak chce mať Slovensko k dispozícii kontrolnú aplikáciu, tak by sa vláda mala rozhodnúť teraz.

Na aplikáciu je potrebný tím programátorov, vedúci projektu a školitelia, ktorí sa budú dva mesiace venovať iba jej tvorbe. Vytvorenú aplikáciu následne Sulík posunie NCZI, ktoré ju bude prevádzkovať. Dôvodom je, že centrum smie narábať s osobnými údajmi, má informácie o hospitalizovaných a očkovaných ľuďoch.

Aplikácia sa však bude zameriavať na pozitívne testovaných ľudí a na tých, ktorí prechádzajú hranicami a nebudú mať negatívny test na ochorenie COVID-19.

Sulík zároveň povedal, že úplne uzavretie hraníc by napáchalo veľké ekonomické škody. Zároveň si myslí, že by sa mali znížiť pokuty za nedodržiavanie protipandemických opatrení.

Krajčí má podporu

Na tvrdé slová Richarda Sulíka zakrátko reagovali aj ministri za OĽaNO. Na tlačovej konferencii po rokovaní vlády svojho kolegu Mareka Krajčího bez výhrad podržali. Minister vnútra Roman Mikulec aj minister financií Eduard Heger zdôraznili, že M. Krajčí zdedil najhorší rezort a na zvládnutie takejto pandémie nebol žiadny minister trénovaný.

„Musíme si uvedomiť, že boj s pandémiou je veľmi ťažký a nikto nemá patent na to, ako s ňou zvíťaziť. Ak niečo tejto vláde chýba, tak je to jednota. V tomto boji potrebujeme každého, aby sme bojovali proti nepriateľovi a nie proti sebe," vyhlásil minister financií E. Heger.

Je presvedčený, že Slovensko môže poraziť pandémiu a to ešte tento rok. Vzájomné naťahovanie sa medzi členmi koalície vraj len odčerpáva energiu od toho, čo je najdôležitejšie.

