Matovič perlí - Krajčí je najmenej zodpovedný za obete. Za všetko môže Sulík! Premiér v tom má jasno. Za slovenské svetové prvenstvo v obetiach koronavírusu nie je zodpovedný minister zdravotníctva, ale minister hospodárstva. 24. február 2021

Zdroj: TASR/Dano Veselský

Medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom to opäť vrie. Najnovšiu hádku vyvolal návrh šéfa SaS, aby minister zdravotníctva odstúpil.

Do jeho kresla by sa chcel posadiť sám Richard Sulík. Igor Matovič to označil za zlý vtip a opäť zasypal ministra hospodárstva spŕškou obvinení.

Zlý vtip

Slovensko patrí medzi krajiny s najväčším počtom obetí koronavírusu na svete, nemocnice sú preplnené a systém štatistiky šírenia infekcie v krajine je jeden veľký zmätok. Richard Sulík preto tvrdí, že minister zdravotníctva Marek Krajčí spravil množstvo manažérskych chýb a mal by odstúpiť.

„Ja už teraz odmietam hrať túto hru na slepú babu a tváriť sa, že všetko je v poriadku. Myslíte, že všetko je v poriadku? Keď sme majstri sveta v počte úmrtí? Vy tu nežijete v tejto krajine, vy to nevidíte?,“ uviedol R. Sulík

Dodal, že do uvoľneného kresla ministra zdravotníctva by sa pokojne posadil aj on sám. Večer na to reagoval premiér Igor Matovič s tým, že práve R. Sulík nemá právo na akúkoľvek kritiku, pretože je podľa neho zodpovedný za súčasný stav.

„Spýtal som sa ho, či je to zlý vtip. Lebo ak človek, ktorý toto peklo spôsobil hovorí, že chce byť ministrom zdravotníctva, tak to je ako urobiť z capa záhradníka,“ vyhlásil premiér.

Krajčí je v tom „nevinne“

Novinárov na brífingu v stredu večer uistil, že ani najmenej neuvažuje o odvolávaní Mareka Krajčího. Vraj robí všetko pre to, aby sa situácia zlepšila.

„Každý má svoj diel viny, ale Marek Krajčí má najmenší diel viny. Nesmieme si robiť podrazy, že ministrovi zdravotníctva pošle Sulík odkaz cez médiá, že ho treba vymeniť. Je to detinské, hlúpe a bol by som rád, keby to skončilo,“ dodal premiér.

O mne až inokedy

Novinári potom vyzvali premiéra, aby teda on sám povedal, v čom spočíva jeho vlastný diel viny na súčasnej zlej pandemickej situácii. Premiér sa odpovedi opakovane vyhýbal.

„Dajme si samostatnú tlačovku a dve hodiny vám o tom budem hovoriť. Priznávam si svoj podiel viny, každý ho má, ale nevidím zmysel, aby sme sa s tým teraz naťahovali,“ odbil napokon I. Matovič všetky otázky.

Napokon ešte prezradil, že po maratóne rokovaní s vedcami dospeli k niekoľkým desiatkam dobrých návrhov ako postupovať v pandemickej situácii ďalej. Najprv ich chce predstaviť koaličným partnerom a až potom verejnosti.

