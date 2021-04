Pellegrini: Zmluva k Sputniku je nevýhodná, neviem, ako to niekto mohol podpísať

Expremiér podotkol, že Igor Matovič (OĽANO) pri rokovaniach o nákupe očkovacej látky z Ruskej strany nielen potupil slovenskú diplomaciu a chránil záujmy cudzej krajiny, ale aj opovrhol našimi štátnymi orgánmi a hanil ich. Pellegrini to povedal na piatkovej tlačovej konferencii.

„Je to tak nevýhodná zmluva, že neviem, ako sa mohol niekto tak ponížiť a za SR túto zmluvu podpísať,“ vyhlásil Pellegrini. Zmluvou sa Slovensko podľa neho zaviazalo zaplatiť za milión dávok vakcíny bez ohľadu na to, či ich dovezieme.

Poukázal i na hrozbu miliónovej sankcie, ak by sa prezradili detaily zmluvy. Hovorí o neefektívnom narábaní s verejnými zdrojmi. Rovnako si myslí, že zmluva mala byť zverejnená v centrálnom registri zmlúv od začiatku. Hovorí o porušení zákona.

Na otázku, či by na mieste premiéra a ministra zdravotníctva očkoval ruskou vakcínou, odpovedal tým, že by zrejme pozastavil aktivity so Sputnikom a doriešil obchodnú aj zdravotnícku časť aktivít.