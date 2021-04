Zdroj: TASR/Milan Kapusta SVET O SLOVENSKU: Sputnik V dostal ďalšiu ranu! Rusi sa oháňajú aj Slovenskom Brazília neschválila ruskú vakcínu, pretože výrobca Sputnika V odmieta vyložiť karty a poskytnúť všetky údaje. Moskva reaguje starou pesničkou o politike. 28. apríl 2021 MI Svet o Slovensku

28. apríl 2021 MI Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Sputnik V dostal ďalšiu ranu! Rusi sa oháňajú aj Slovenskom Brazília neschválila ruskú vakcínu, pretože výrobca Sputnika V odmieta vyložiť karty a poskytnúť všetky údaje. Moskva reaguje starou pesničkou o politike.

Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Je to stále rovnaký scenár – Rusko sa snaží ponúkať svoju vakcínu všade, kde je to len možné, ale odmieta rešpektovať pravidlá a umožniť liekovým regulačným úradom dôkladne ju posúdiť. V mnohých rozvojových krajinách to vychádza, ako napríklad naposledy v Bangladéši, ale občas Moskva narazí.

Najprv sa vzoprel slovenský ŠÚKL, a teraz aj brazílsky regulátor Anvisa. Obe inštitúcie citujú veľmi podobné dôvody – nedostatok dokumentácie, nejasnosti, zatajovanie na ruskej strane. Moskva odmieta reagovať fakticky a v každej kritike vidí politiku.

Takto to nejde

Kolektívny orgán brazílskeho liekového regulátora Anvisa rozhodol jednomyseľne – Sputnik V nemôže byť schválený na núdzové použitie v Brazílii. Zdôvodnil to vážnymi výhradami voči spolupráci s ruskou stranou.

„Brazílski inšpektori vycestovali do Ruska, ale nedokázali identifikovať výrobcov biologicko-farmaceutických vstupov, ktoré sa používajú pri výrobe Sputnika V,“ píše portál Euronews.

Dodáva, že brazílskym inšpektorom ruská strana neumožnila vstup do Gamaleyovho inštitútu, ktorý vakcínu vyrába. Nedokázali teda priamo v Rusku posúdiť výrobné podmienky, ktoré by garantovali kvalitu a bezpečnosť celého procesu.

Asi najvážnejšie spochybnenie Sputnika V je v tom, že podľa brazílskych expertov sa adenovírus použitý vo vakcíne môže začať v tele nadmerne množiť. To by mohlo vyvolať vážne zdravotné komplikácie, či smrť.

„Nikdy nedovolíme, aby boli milióny Brazílčanov očkovaní látkou bez riadneho overenia jej kvality, bezpečnosti a účinnosti,“ dodáva stanovisko Anvisa.

Aj Slováci dovážajú!

Rusko brazílsku kritiku odmietlo, ale oveľa miernejšie ako v prípade Slovenska. Nehovorí o žiadnom poškodení reputácie, ani o fake news. Taktiež nie je známe, že by Moskva žiadala vrátenie už dovezených vakcín späť. Podľa portálu Euronews už niekoľko brazílskych štátov doviezlo určitý počet vakcín Sputnik V.

„Výrobca Sputnika V na svojom Twitteri vyhlásil, že za odmietavým brazílskym stanoviskom je politika a nemá nič spoločné s nedostupnými informáciami a vedou,“ píše Euronews.

Rusi tvrdia, že Brazíliu dotlačili k odmietnutiu Sputnika V Američania. Taktiež sa snažia zdvíhať svoju kredibilitu poukazovaním na fakt, koľko štátov už ruskú vakcínu používa. V tomto kontexte sú pre Moskvu obzvlášť cenné vyspelé európske krajiny, ktoré aj zdôrazňuje.

„Podľa výrobcu Sputnika V sa vakcína distribuuje už do 60 krajín po celom svete, vrátane členov Európskej únie ako je Maďarsko a Slovensko,“ uvádza portál.

Hra so Sputnikom V skutočne je vysoko politická, ale rozohrávajú ju predovšetkým Rusi. Austrálsky web 9News doslova uvádza, že ide o „vakcínovú diplomatickú vojnu,“ kde sa Moskva snaží budovať odpor proti Západu a posilňovať svoj ekonomický a politický vplyv v krajinách, ktoré Sputnik V nakúpia.

Zdroj: Dnes24.sk