Petra Vlhová rozbila konkurenciu a VYHRALA: Na Shiffrinovú získala veľa bodov Olympijská víťazka Petra Vlhová sa vrátila do reálnej hry o víťazstvo v celkovom hodnotení Svetového pohára. Pomohol jej triumf v obrovskom slalome. Dnes o 19:20 Filip Chudý

Zdroj: TASR/AP

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová suverénne triumfovala v pretekoch Svetového pohára vo švédskom Are. Vyhrala už prvé kolo piatkového obrovského slalomu, keď mala náskok tri stotiny sekundy pred Taliankou Martou Bassinovou, priebežne tretia bola domáca spolufavoritka Sara Hectorová s odstupom 0,29 s. Nebyť chyby v závere prvej jazdy, mala by výrazný náskok.

Víťazstvo

V druhom kole však Vlhová ukázala svoje majstrovstvo a tešila sa z prvého miesta na svojej obľúbenej trati s výrazným náskokom 1,24 s na druhú Talianku Martu Bassinovú.

Tretie miesto obsadila Američanka Mikaela Shiffrinová ktorá zaostala až o 1,70 s. Slovenská lyžiarka dosiahla 26. víťazstvo na podujatiach SP a ako obhajkyňa veľkého glóbusu znížila v celkovom poradí manko na vedúcu Shiffrinovú o 40 bodov na rozdiel 77 bodov.

Vlhová si pripísala šieste víťazstvo v tejto sezóne SP, prvé v „obráku“ po piatich triumfoch v slalome. Celkovo v prestížnom seriáli slávila úspech v tejto disciplíne šiestykrát, predtým sa radovala vlani v marci na domácom snehu v Jasnej.

Vo veku 26 rokov nezadržateľne stúpa aj v historických tabuľkách, 26. triumfom sa na štrnástej priečke ženského poradia vyrovnala Švajčiarke Michele Figiniovej a Slovinke Tine Mazeovej. Na konte má už 55 pódiových umiestnení.

Prvé kolo

Slovenská reprezentantka sa usadila na čele už po prvom kole. Mala náskok 0,03 sekundy pred Bassinovou, priebežne tretia bola domáca spolufavoritka Sara Hectorová s odstupom 29 stotín. Shiffrinová, ktorá pred pretekmi viedla celkové poradie SP o 117 bodov pred Vlhovou, zaostávala o 0,79 s a figurovala až na šiestej priečke.

Vlhová nedokončila predchádzajúcu súťaž vo švajčiarskom Lenzerheide už v prvom kole, ale na švédske stredisko má v tejto disciplíne najkrajšie spomienky. Na miestnu zjazdovku sa v obrovskom slalome vydala prvýkrát od zisku titulu majsterky sveta v roku 2019 a so štartovým číslom 5 predovšetkým vo vrchnej pasáži zajazdila znamenite.

Nasadzovala presné oblúky a pridala k tomu svoju typickú dravosť, vďaka čomu neustále zvyšovala svoj náskok. Na treťom medzičase sa vyšplhal takmer na osem desatín sekundy, tesne za ním však na záverečnej terénnej vlne urobila veľkú chybu a musela výrazne korigovať, aby sa zmestila do nasledujúcich bránok. V zelených číslach sa udržala až do cieľa, no stratila takmer všetok čas, ktorý si nahonobila v prvých dvoch tretinách trate.

Druhé kolo

Druhé kolo sa už konalo pod umelým osvetlením, rovnako ako pri Vlhovej triumfe na MS 2019. V snehu sa miestami tvorili nebezpečné ryhy, na ktoré si ženy museli dávať pozor. Shiffrinová si postrážila kritické úseky, či už to boli zlomy, alebo hrbole. Po dojazde sa zaradila na vedúcu pozíciu, z ktorej ju neodsunuli Francúzka Tessa Worleyová, víťazka z minulého týždňa v Lenzerheide, ani Gisinová.

Hectorová dokonca vypadla hneď v hornej časti, keď ľavou lyžou zachytila bránku. Shiffrinová tým nadobudla istotu pódiového umiestnenia, no Bassinová ju už prekonala, hoci urobila tri veľké chyby. Fyzicky náročnou jazdou viedla o 0,46 s a hodila rukavicu Vlhovej. Slovenka ju zodvihla vo veľkom štýle, išla agresívne a zároveň čisto, tentoraz sa vyhla akýmkoľvek zaváhaniam a treťou najrýchlejšou druhou jazdou deklasovala konkurenciu.

Do konca sezóny zostáva päť individuálnych súťaží, v sobotu je v Are na programe slalom (10.30/13.45).

FOTO: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk/TASR