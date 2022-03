9 Galéria Zdroj: TASR/AP Washington PODPORUJE Rusov, ale Ovečkin sa priatelí s Putinom: Želal mu láskavosť a MIER! Zastali sa ruských hráčov! Tak sa rozhodli vo vedení hokejového klubu zámorskej NHL Washingtonu Capitals. Na zápasoch nechcú mať ukrajinské vlajky. 10. marec 2022 han Hokej

10. marec 2022 han Hokej Washington PODPORUJE Rusov, ale Ovečkin sa priatelí s Putinom: Želal mu láskavosť a MIER! Zastali sa ruských hráčov! Tak sa rozhodli vo vedení hokejového klubu zámorskej NHL Washingtonu Capitals. Na zápasoch nechcú mať ukrajinské vlajky.

Už sú to presne dva týždne, čo ruská armáda napadla Ukrajinu. Rusi pod velením Vladimíra Putina ostreľujú našich východných susedov a celý svet túto hrôzu sleduje. Na krajinu sa vzniesla vlna kritiky a Rusko sa zmieta v tvrdých sankciách.

Aj na prestížnu hokejovú NHL dopadla vojnová udalosť, ktorú viaceré kluby odsúdili. Lenže, v tíme Washingtonu Capitals sa rozhodli zaujať trochu iný postoj.

Majú Ovečkina

Jednou z najväčších hviezd súťaže je ruský kanonier Alexander Ovečkin, ktorý je kapitánom Washingtonu a netají sa tým, že má dobré vzťahy s Putinom. Práve to mnohých ľudí hnevá a nevedia to fenomenálnemu hokejistovi odpustiť.

„Prosím, už žiadna vojna. Nezáleží na tom, kto v nej bojuje, Rusko, Ukrajina, iné krajiny… Myslím si, že musíme žiť v mieri,“ povedal tridsaťšesťročný rodák z Moskvy. Tieto slová vyslovil až na naliehanie médií dva dni po vypuknutí vojnového stavu. Odvtedy je na túto tému „ticho“.

Ovečkin je podporovateľ ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý nariadil inváziu na Ukrajinu. „Je to ťažká situácia. Mám rodinu v Rusku a sú to strašidelné chvíle. Samozrejme, že sledujem, čo sa tam deje. Nemôžeme však nič robiť. Len dúfame, že sa to čoskoro skončí a všetko bude v poriadku,“ uviedol 36-ročný útočník.

Je to môj prezident…

Na otázku, či aj po invázii je jeho podpora Putinovi rovnako silná, Ovečkin odpovedal: „No, je to môj prezident. Ale ako som povedal, nie som v politike. Som športovec a dúfam, že sa všetko čoskoro skončí. Nechcem vidieť, že sa niekto zranil, že niekoho zabili. Som Rus, no nemôžem to kontrolovať. Nie je to v mojich rukách.“

Ovečkinovi nepridalo u nahnevaných fanúšikov to, že na jeho instagramovom profile stále „svieti“ fotka s Putinom. Nespokojní ľudia mu to už dali najavo aj priamo na zápase NHL. Rusa posielajú domov! Tak stojí na jednom z transparentov v hale Washingtonu.

Postoj klubu

Lenže, klub sa postavil na stranu hráča a dokonca na tribúnach zakázali ukrajinské vlajky! „Vlajky sú povolené len vtedy, ak nebránia vo výhľade. Pozorne si preštudujte bezpečnostné pravidlá pri vstupe do arény,“ píše sa vo vyjadrení vedenia, ktoré priniesol aj portál pravda.sk.

„Washington Capitals sa pripájajú k NHL a odsudzujú ruskú inváziu na Ukrajinu a straty nevinných životov. Naliehame a dúfame v čo najrýchlejšie mierové riešenie,“ uvádza sa vo vyhlásení klubu.

„Capitals tiež plne podporuje našich ruských hráčov a ich rodiny v zámorí. Uvedomujeme si, že sa ocitli v ťažkej situácii a sú pripravení ponúknuť im a ich rodinám, pomoc,“ dodal klub.

Toto vyhlásenie sa však bije s príspevkom Ovečkina na Instagrame, ktorý je síce staršieho dátumu, ale jeho obsah sa, žiaľ, hodí na aktuálnu vojnovú inváziu. „Vážený Vladimír Vladimirovič! Všetko najlepšie k narodeninám! Prajem vám dobré zdravie, láskavosť, mier a prosperitu! Veľa šťastia vám, vašej rodine a priateľom,“ píše Ovečkin na Instagrame, keď gratuloval Putinovi narodeninám.

Ovečkin a Putin

Neuveriteľné je, že aj napriek aktuálnej situácii, má Ovečkin na svojich profiloch na sociálnych sieťach stále takéto heslá: „Individuálne ocenenia a ceny sú skvelé, ale v hokeji, ako v každom biznise, je dôležitejšie vyhrať ako tím. Iba tím je schopný otočiť vývoj hry a urobiť nemožné. V poslednej dobe sa v západnej tlači stretávam s kombináciou Putinovho tímu, teda Putinovho tímu. A viete, táto definícia sa mi veľmi páčila. Osobne som pripravený byť súčasťou takéhoto tímu. Nikdy som sa netajil svojím postojom k nášmu prezidentovi, vždy som ho otvorene podporoval,“ napísal Alexander na Instagrame pred 226. týždňami…

„Som si istý, že je nás veľa, ktorí podporujeme Vladimíra Putina! Tak sa spojme a ukážme všetkým silné a jednotné Rusko! Dnes chcem oznámiť, že vytváram verejné hnutie s názvom Putinov tím. Byť súčasťou takéhoto tímu je pre mňa hrdosť, je to ako ten pocit, keď si oblečiete dres ruskej reprezentácie s vedomím, že vám fandí celá krajina,“ je uvedené v spomínanom príspevku.

Samozrejme, že na fotke je Ovečkin s Putinom!

FOTO: ilustračné

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

9 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk