8. február 2022 han Magazín Plačková sa pochválila krásnou novinkou: Je TEHOTNÁ a už ukázala aj BRUŠKO! Je v tom! Známa slovenská influencerka Zuzana Strausz Plačková sa podelila s radostnou novinou zo súkromia. Po prvý raz sa stane mamou. Ako zareagoval jej manžel René?

Kráľovná slovenského Instagramu to oznámila práve prostredníctvom tejto sociálnej siete, kde zavesila video. V ňom ukázala moment, kedy sa o tom dozvedel aj jej manžel René Strausz, ktorého prezývajú René Rendy.

Zuzana priznala, že správu o tom, že je tehotná, plánovala zverejniť neskôr. Lenže, kontaktovali ju už niektorí zástupcovia médií, tak svoje rozhodnutie zmenila. „Bohužiaľ, naša radostná správa sa dostala do nesprávnych úst ľudí, tak som nútená to dať von skôr ako som chcela,“ napísala Plačková na sociálnej sieti.

„To najkrajšie, čo sa nám v živote mohlo stať. Naše dlho vytúžené bábätko. Budeme s Reném rodičia!“ pridala ešte influencerka do príspevku.

René aj Zuzana sa netajili tým, že by chceli byť rodičmi. O tom, že je v druhom stave, sa dozvedela na dovolenke. Vo videu je zachytená aj reakcia Reného. „Teda, tak ty si tehotná,“ vyhŕklo z budúceho otecka, ktorý neskrýval dojatie. Manželia sa už dokonca vybrali aj na ultrazvuk a čerstvá tridsiatnička všetkým ukázala aj rastúce bruško. To jej z lásky bozkáva aj jej šťastný partner.

Prominentný pár riešil na jeseň vážny problém, keď ich zadržala NAKA ako súčasť protidrogovej akcie. Kriminalisti vtedy zaistili vyše deväť kilogramov pervitínu a 15 osôb bolo obvinených z trestného činu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a drogovej trestnej činnosti.

Sudca napokon zobral do väzby šesť ľudí, no Zuzanu s Reném už do väzby nezobral. Aký priebeh bude mať tehotenstvo na tento prípad, sa dozvieme neskôr.

