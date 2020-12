24. december 2020 Zo Slovenska Počas Vianoc sa KONEČNE dočkáme príchodu zimy: Čaká nás výrazné ochladzovanie!

Hoci je dnešný deň zatiaľ upršaný, vo večerných hodinách sa počasie začne ochladzovať. Dočkáme sa aj snehu?

30 Galéria

Zdroj: Milan Hanzel

Štedrý deň bude tento rok zamračený a upršaný, v noci sa začne ochladzovať. Meteorológovia avizujú v najbližších hodinách výrazné ochladzovanie v dôsledku studeného frontu. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.

Príchod zimy

Portál iMeteo.sk informuje o studenom fronte, ktorý postupuje cez naše územie a na mnohé miesta prinesie upršaný Štedrý deň. „Zrážky by na našom území mali byť plošnejšieho charakteru a zotrvať by mali až do večerných hodín,“ približuje iMeteo.sk.

Vo večerných hodinách sa však počasie začne ochladzovať. „Práve počas vianočných sviatkov sa dočkáme, aj keď len na krátko, príchodu zimy,“ spresnili meteorológovia.

Ako ďalej uviedli, vo štvrtok doobeda sú teploty takmer všade nad bodom mrazu. „V najteplejších lokalitách, napríklad aj v obci Rabča na Orave, sa ortuť teplomera pohybuje až na úrovni okolo siedmich stupňov Celzia,“ doplnili.

Slabý mráz sa vyskytuje len na Lomnickom štíte, snehové zrážky sú podľa SHMÚ až od nadmorskej výšky 2000 metrov nad morom.

„Spolu s ochladením začne klesať aj hranica sneženia. Zatiaľ čo počas dnešného dňa sa bude hranica sneženia pohybovať okolo výšky 1500 m. n. m., tak v noci poklesne na 800 m. n. m. a na severe postupne pod 500 m. n. m. Dnes tak na severe bude ešte pršať, ale už v priebehu zajtrajšieho dňa k nám dorazí chladnejšie počasie aj so snehovými zrážkami,“ dodáva iMeteo.sk.

Ilustračné foto

Zdroj: TASR/Dnes24.sk