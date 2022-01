8 Galéria Zdroj: Vlado Vašiv Počasie uväznilo Slovákov na Lomničáku: Chytili sa lopaty, príroda ich odmenila, FOTO Mali si užívať len podmanivú nádheru slovenskej prírody, no tá to zariadila inak. Napriek všetkému sa s turistami nakoniec rozlúčila tým najkrajším spôsobom. 12. január 2022 Monika Hanigovská Magazín

12. január 2022 Monika Hanigovská Magazín Počasie uväznilo Slovákov na Lomničáku: Chytili sa lopaty, príroda ich odmenila, FOTO Mali si užívať len podmanivú nádheru slovenskej prírody, no tá to zariadila inak. Napriek všetkému sa s turistami nakoniec rozlúčila tým najkrajším spôsobom.

Vlado spolu s manželkou Barborou a deťmi toho zažili na Lomnickom štíte viac, ako mali v pláne. Chceli si ako turisti užiť len pobyt v prírode, no tá opäť ukázala v plnej sile, že dokáže veľmi rýchlo zmeniť plány človeka. Viac pre Dnes24 prezradila hlava rodiny.

Všetko začalo idylicky

Všetko začalo priam idylicky. Rodinka si užívala výhľad na majestátny vrchol Tatier a samotné okolie. „Prvý večer bolo pri západe slnka krásne divadlo farieb,“ opisuje a prezrádza, že jeho manželka si to užila ešte viac, keď ako veľký otužilec a nadšenec športových aktivít robila v plavkách pred ikonickým číslom 2634 cvik známy ako „angličák.“

Počasie sa naraz zvrtlo

Večer sa však podľa jeho slov počasie výrazne zhoršilo. „Polnoc bola úplne v mrakoch, bolo nám povedané, že vietor má v nárazoch až 35m/s, čo je podľa tabuliek už orkán, a že ráno určite nemôžeme odísť.“

Na ďalší deň sa skutočne prebudili do nepríjemného počasia. „Počas celého dňa bol silný vietor, všade husté mraky, viditeľnosť asi na 5 metrov, a teda museli sme tam ostať ešte jednu noc navyše,“ vysvetľuje.

Chytili sa lopaty

Rodinka sa však na nič nesťažovala. Nepríjemné zdržanie a uviaznutie na Lomnickom štíte malo svoje čaro. Turistom sa na predĺženom pobyte ukázala krajina v nádherných farbách. „Ale to ďalšie ráno bol zas neskutočne krásny východ slnka,“ pričom neostalo len pri pozorovaní.

„V rámci toho vychutnávania ranného slnka som chytil lopatu, ktorú tam nechal opretú pracovník z Lomničáku, keď ňou očistil rohož pred dverami, a začal som odpratávať terasu,“ prezrádza s úsmevom a prízvukuje, že keď môže, tak pomôže, a nemá s tým problém ani vtedy, keď je niekde hosťom.

Po chvíli sa k nemu pripojil tamojší pracovník, lanovkár a jeho žena Barbora, a spolu začali odstraňovať na terase približne 30-centimetrovú snehovú perinu. Slováci tak opäť ukázali, že ak je potreba, s radosťou pomôžu.

„Ono terasu by museli vyčistiť tak či tak, lebo o 9. hodine tam vítali už prvých hostí, čo prišli na vyhliadku, akurát by na to boli len dvaja ľudia,“ dodáva na záver Vlado. V priloženej galérii si môžete pozrieť, ako to vyzeralo na Lomnickom štíte.

