POCTA pre Čaputovú od herečky zo seriálu Priatelia! Prečo zdieľala jej fotku na svojom profile?

Tomu sa povie uznanie! Americká herečka Jennifer Anistonová na sociálnej sieti vzdala hold slovenskej prezidentke Zuzane Čaputovej. Čo je za tým?

Američanka je uznávanou herečkou v Hollywoode a má na konte množstvo hlavných úloh vo filmoch, ktoré sa stali kasovými trhákmi. U nás ju poznáme zo seriálu Priatelia, kde stvárnila obľúbenú Rachel.

Odkaz svetu

Na jej osobnom profile, ktorý sleduje viac ako 36 miliónov užívateľov, sa objavili fotky niektorých žien. Ide o osobnosti nežného pohlavia, ktoré „hýbu“ svetovými udalosťami. No, a Jennifer zaradila do spoločnosti dám aj našu prezidentku. „Zatiaľ čo svet bol rozptýlený šumom tých, ktorí sú skutočne húževnatý smerom k zmene, tá sa vo svete naozaj aj uskutočnila,“ napísala do príbehu na Instagrame držiteľka ceny Emmy a ceny Zlatý glóbus

„Posilniť postavenie žien a zmeniť svet,“ dodala ešte 51-ročná herečka na svojom profile.

Koho vyzdvihla?

Populárna umelkyňa tým chcela poukázať a hlavne vyzdvihnúť mimoriadny význam na ženy v politickom živote. Okrem Zuzany Čaputovej ešte Anistonová spomenula nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú, nórsku premiérku Ernu Solbergovú, premiérku Dánska Mette Frederiksenovú, estónsku prezidentku Kersti Kaljulaidovú, prezidentku Etiópe Sahle-Work Zewdeovú alebo novú americkú viceprezidentku Kamalu Harrisovú.

Reakcia Čaputovej

Pocta od známej herečky sa dostala aj ku slovenskej prezidentke, ktorá sa na svojom Facebooku k tomu takto vyjadrila: „Ďakujem. Je milé ocitnúť sa v spoločnosti toľkých inšpiratívnych ži­en.“

