Zdroj: TikTok.com/Danhentschel Podvádza vás? Influencer predstavil jednoduchý TRIK s fľašou, ako odhaliť NEVERU Mladík zverejnil na sociálnej sieti návod, ako otestovať svojho partnera, či vás náhodou nepodvádza. A jeho video dobýja TikTok! 1. marec 2023 TOS Magazín Lifestyle

1. marec 2023 TOS Magazín Lifestyle Podvádza vás? Influencer predstavil jednoduchý TRIK s fľašou, ako odhaliť NEVERU Mladík zverejnil na sociálnej sieti návod, ako otestovať svojho partnera, či vás náhodou nepodvádza. A jeho video dobýja TikTok!

Video, ktoré zverejnil Daniel Hentschel, mladý tvorca digitálneho obsahu na sociálnej sieti TikTok, rozdelilo ľudí na dva tábory. Podľa jedných je jeho trik geniálny, podľa iných zase nefungujúci či absurdný.

Každopádne, z videa sa stál virálny počin a prekonalo už hranicu desať miliónov zhliadnutí, takže minimálne z tohto pohľadu stojí za povšimnutie.

Fľaša s vodou

Tak teda v čom spočíva trik na odhalenie nevery? V skratke, stačí predstierať, že ste našli v aute alebo v spálni fľašu s vodou a podať ju svojmu partnerovi so slovami „tu je tvoja fľaša s vodou“.

Ak je váš partner verný, mal by zareagovať pravdivo, že fľaša nie je jeho.

Ak vás však partner/ka podvádza, v rýchlej reakcii potvrdí, že je fľaša jeho. Napríklad sa poďakuje.

„Tento muž je bývalý agent FBI,“ píše sa v jednom z komentárov pod videom.

Čo zábudlivci?

Podľa mnohých však tento trik nemôže fungovať. Minimálne preto, že ľudia môžu byť jednoducho zábudliví.

„Na mňa to nebude fungovať. Doslova mám 74 884 nových fliaš na vodu a všetky ich strácam“, vysvetľuje jeden z užívateľov sociálnej siete, na ktorej bolo video zverejnené.

„Viem, že ma môj muž nepodvádza, ale musela som to vyskúšať kvôli jeho reakcii :D“ píše Mandy, ktorej komentár sme vybrali v rámci ďalšej skupinky ľudí, ktorí sa necítia „ohrození“ alebo sa im nezdá, že by trik mohol reálne fungovať, ale poňali to ako celkom dobrú zábavu.

Zdroj: Dnes24.sk