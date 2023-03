VIDEO, ktoré valcuje internet: Ruský generál tancuje NAHÝ a ukazuje svoju pýchu!

Generálporučík Alexandr Matovnikov je nechtiac veľkou hviezdou! Spája sa s videom, ktoré sa šíri naprieč internetom. Muž, ktorý sa na neho nápadne podobá totiž vo videu predvádza tanečné kreácie v uteráku, ale aj ten zo seba o chvíľku strhne. Následne sa s potešením ukazuje tak, ako prišiel na tento svet.

Zástupca veliteľa pozemných síl sa mal pokúsiť o akýsi striptíz. Video bolo najprv uverejnené v aplikácii Telegram. Správa zverejnená pod ním opisuje, že je „zanieteným znalcom reštaurácií a dám v Minsku“ a „rád presúva zodpovednosť za rozhodovanie na svojich podriadených.“ Video malo byť určené pre jednu „takú priateľku“. Informuje o tom The Telegraph.

Tak čo si myslíte, je vo videu generálporučík Alexandr Matovnikov alebo nie je?

Guys, Deputy Commander-in-Chief of the Land Forces of the russian federation, Lieutenant General, Hero of eussia Alexander Matovnikov, just does Wednesday Adams dance.



