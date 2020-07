Pohreb Mariána Čišovského v Plzni: Poslednú reč mali jeho kamaráti a manželka Martina

View this post on Instagram

V pátek se naposledy rozloučíme s Mariánem Čišovským. Smuteční obřad se uskuteční v 15:30 ve Velké obřadní síni na Ústředním hřbitově v Plzni. Obřad bude veřejný. Přijít se rozloučit s velkým hráčem, skvělým člověkem a naším kamarádem Mariánem Čišovským tak mohou všichni viktoriáni. Rádi bychom však jménem rodiny i klubu poprosili všechny příchozí, aby respektovali omezenou kapacitu obřadní síně, do které budou mít přednostní vstup rodinní příslušníci a nejbližší zesnulého. Všem, kteří Mariánovi věnují tichou vzpomínku, děkujeme. #fcvp