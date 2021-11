Zdroj: unsplash.com / CC0 1.0 Potrebujete vytepovať gauč, prenocovať návštevu či vyvŕtať dieru? Prenájom vecí vám ušetrí eurá! Dokážete to aj vlastnými silami a nemusíte si kupovať drahé zariadenie, či prístroje. 9. november 2021 MI Ako ušetriť

Moderná doba presunula takmer všetky ľudské aktivity na internet a otvorila úplne nové možnosti fungovania.

Príkladom je aj zdieľaná ekonomika, čo veľmi zjednodušene znamená, že si veci nekupujete, ale požičiavate si ich navzájom. Môžete tak ušetriť i zarobiť veľa peňazí a to aj vďaka veciam, o ktorých by ste to nepovedali.

Vŕtačka aj posteľ

Dnes už existuje na internete veľa portálov, kde si môžete za výhodnú cenu prenajať to, čo práve doma potrebujete a zároveň ponúknuť na prenájom to, čo vám len leží v skrini alebo pivnici bez pravidelného používania. Skúste napríklad stránky pozicajme.sk, prenajom24.sk, alebo prenajmi.to.

Prenajať sa dnes už dá takmer čokoľvek – od tepovača kobercov, cez vŕtačku, až po postele, šaty, či obrovského plyšového maskota.

Väčšinou ide o veci, ktoré človek nepotrebuje často, niekedy ich zháňa len raz za život, ale nemôže sa bez nich zaobísť.

Keďže často ide o predmety, ktoré stoja aj niekoľko stoviek eur, kupovať ich len na jednu príležitosť je poriadne neefektívne. Práve vtedy prichádza vhod prenájom, kde za malý poplatok môžete na pár dní získať práve to, čo potrebujete a výrazne ušetriť.

Ak ste podnikavý typ, môžete si celý princíp otočiť – investovať do kúpy drahého zariadenia a potom ho cez internetové portály prenajímať. Môže to byť čokoľvek od stavbárskeho náčinia, cez štiepkovač konárov až po malú dodávku. Ideálne je zistiť si na internete, po čom je najväčší dopyt a podľa toho sa zariadiť.

