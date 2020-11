Dnes o 13:37 Zo Slovenska Policajný zbor je pripravený na testovanie ľudí na hraniciach. Dôjde k ich uzavretiu?

Policajný zbor je pripravený na možné testovanie ľudí na hraniciach. Uviedol to pred pondelkovým rokovaním vlády minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) s tým, že v tom nevidí problém, ak tam bude aj zdravotnícky personál.

Uzavretie hraníc

Predmetom rokovania ústredného krízového štábu, ktorý má byť v pondelok poobede, bude aj režim na hraniciach po plošnom testovaní obyvateľstva na nový koronavírus, potvrdil.

Uzavretie hraníc nevidí Mikulec ako problém z pohľadu Policajného zboru. Avšak rozhodnutie prijmú vtedy, ak sa o tom odborne porozprávajú na krízovom štábe. „Musíme sa zhodnúť na takom riešení, ktoré je vykonateľné,“ poznamenal.

Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) hovorí, že Slovensko musí vyhodnotiť to, čo robia susedné krajiny na hraniciach. „Rakúsko neuzavrelo hranice aj keď u nás bola vyššia miera nakazených, chcem to vysoko oceniť,“ podotkol.

Zvládli sme to

Šéf rezortu diplomacie poukázal na to, že iné krajiny pristupujú k lockdownom, čo logicky znižuje mobilitu.

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) konštatuje, že od leta hovorí o kontrolách na všetkých hraničných vstupoch do SR. Ľudia by podľa neho buď mali mať test, alebo si ho dať spraviť, alebo by mali mať výnimku, ako napríklad pendleri či vodiči kamiónu.

Víkendové plošné testovanie obyvateľov na ochorenie COVID-19 Sulík zhodnotil ako logisticky veľmi dobre zvládnuté. „Myslím si, že úspešnosť bola viac ako 99 percent,“ uviedol.

