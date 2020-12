19. december 2020 Milan Hanzel Krimi Polícia opísala detaily nehody na D1: Hromadná havária sa stala osudnou pre jedného vodiča, FOTO

Pri hromadnej nehode piatich osobných áut, ktorá sa stala v piatok (18. 12.) večer na diaľnici D1 pri zjazde do obce Budimír, zahynul jeden z vodičov. Tu je jej priebeh.

Zdroj: Facebook.com/Polícia SR - Košický kraj

Potvrdila to v sobotu polícia s tým, že poverený príslušník Policajného zboru začal vo veci trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. „Bližšie okolnosti, príčina vzniku dopravnej nehody, ako aj miera zavinenia účastníkov je predmetom vyšetrovania aj za účasti znalca z odboru cestnej dopravy, ktorý bol prítomný na mieste udalosti,“ uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.

Ako sa to stalo?

„V čase o 19:35 hod. viedol v pravom jazdnom pruhu vodič motorové vozidlo Toyota s prívesným vozíkom po diaľnici D1 od mesta Prešov na mesto Michalovce. V tom čase do zadnej časti jeho prívesného vozíka z doposiaľ nezistenej príčiny narazilo osobné motorové vozidlo zn. Hyundai, ktoré išlo tým istým smerom jazdy. Následkom nárazu došlo k odtrhnutiu prívesného vozíka. Hyundai sa dostal do šmyku a následne sa niekoľkokrát otočil cez strechu, narazil do zvodidiel cez ktoré preletel a dopadol na kolesá mimo vozovku. Následne do Toyoty narazil VW Passat, ktorý následkom nárazu odhodilo k pravému okraju cesty. Do v ľavom pruhu stojacej Toyoty narazila aj Škoda Octávia a následne aj Mercedes Benz. Po tejto zrážke Škodu odhodilo vpravo a narazilo do Volkswagenu,“ píše sa na Facebooku polície.

„Medzi týmito motorovými vozidlami ostal zakliesnený vodič vozidla VW Passat, ktorý utrpel zranenia nezlučiteľné so životom,“ dodáva polícia.

Bez alkoholu

„Dychové skúšky vodičov boli negatívne. Na vozidlách bola spôsobená škoda vo výške 63-tisíc eur. Pre Národnú diaľničnú spoločnosť bola spôsobená škoda vo výške 1 500 eur,“ informujú muži zákona.

