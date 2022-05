Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Pomoc kritickým prevádzkam: Zálohované obaly sa po novom budú zvážať aj v sobotu Postupne do letnej sezóny bude takýto zvoz na všetkých odberných miestach, pokiaľ nemajú obchody v sobotu skrátený otvárací čas. 2. máj 2022 Zo Slovenska

2. máj 2022 Zo Slovenska Pomoc kritickým prevádzkam: Zálohované obaly sa po novom budú zvážať aj v sobotu Postupne do letnej sezóny bude takýto zvoz na všetkých odberných miestach, pokiaľ nemajú obchody v sobotu skrátený otvárací čas.

Vyzbierané zálohované obaly sa po novom budú z odberných miest zvážať aj v sobotu. Pravidelné sobotné zvozy zavádza správca zálohovania najprv v kritických prevádzkach.

Posilnenie zvozu

Postupne do letnej sezóny bude takýto zvoz na všetkých odberných miestach, pokiaľ nemajú obchody v sobotu skrátený otvárací čas. Uviedla to riaditeľka pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu Správcu zálohového systému Lucia Morvai po minulotýždňovom okrúhlom stole k zálohovaniu.

Predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) Martin Krajčovič povedal, že pri zálohovaní potrebujú riešiť posilnenie frekvencie zvozu, rýchlejší tok dát z automatov k správcovi a dodávky spotrebného materiálu.

Finálne by sa malo dohodnúť aj na výpočte manipulačného poplatku. Mal by byť nediskriminačný a zároveň by mal plniť zákon, že systém financujú výrobcovia a distribútor bude mať svoje náklady uhradené, poukázal.

Návratnosť obalov

Prezidentka Zväzu obchodu SR Nadežda Machútová tvrdí, že problém so zvozom vyzbieraných obalov pretrváva najmä v menších prevádzkach, aj keď bol zo strany správcu posilnený. Taktiež vidí potrebu doriešenia dodávok spotrebného materiálu a zrýchlenia prenosu dát. „Veľmi dúfame, že problémy s logistikou sa podarí vyriešiť v krátkom čase, toto je pre obchodníkov kľúčové,“ podotkla.

Správca posilnil frekvenciu zvozov a vozový park, zabezpečil mimoriadne zvozy počas Veľkej noci aj po nej. „Prijali sme strategické opatrenia, ako sa pripraviť na letnú sezónu, aby bola frekvencia zvozov plynulá a dostatočná,“ povedala Morvai.

Miera návratnosti obalov podľa nej rastie a v spolupráci s odbernými miestami sa tomu prispôsobujú.

„Spoločným cieľom je plynulý zvoz z odberných miest, ktorý bude zohľadňovať rastúcu mieru návratnosti zálohovaných obalov pre komfortné a udržateľné fungovanie obchodných prevádzok, ako aj pohodlné a dostupné vracanie obalov zákazníkmi,“ poznamenala Morvai.

Technické nedostatky

SAMO a Zväz obchodu SR nedávno potvrdili problémy so zvozom vyzbieraných zálohovaných fliaš a ich uskladňovaním hlavne v malých priestoroch. Situácia sa podľa obchodníkov zhoršovala najmä cez víkend.

Morvai priznala, že zálohový systém má drobné technické nedostatky, na ktorých pracujú. Ministerstvo životného prostredia preto k tomu zvolalo okrúhly stôl.

Zálohovanie funguje na Slovensku od 1. januára. Zálohujú sa všetky jednorazové obaly na nápoje z plastu a kovu s objemom od 0,1 do troch litrov. Výnimku tvoria obaly od mlieka, sirupov a tvrdého alkoholu.

Zdroj: TASR