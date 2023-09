Pomocník v školskej jedálni varil obed NOHAMI: Zdvihne sa vám žalúdok! VIDEO

Video z istej univerzitnej jedálne Jindal Global University (JGU) znechutilo, šokovalo a pobúrilo veľké množstvo ľudí. Na krátkej snímke vidieť pracovníka jedálne, ako postáva vo veľkom hrnci a mieša pokrm vlastnými nohami.

Študenti sú pobúrení týmto videom a mnohí pochybujú o hygienických podmienkach a bezpečnosti potravín v škole. Na nechutnú praktiku reagoval priamo aj jeden zo študentov tamojšej indickej univerzity.

„Vždy, keď prídeme do kampusu, vidíme veľmi veľký počet študentov, ktorí majú naraz zdravotné problémy a ochorejú na infekcie žalúdka a hrdla,“ uviedol pre denník Times of India.

Univerzita po škandále začala video preverovať: „S mimoriadnou vážnosťou sme vzali na vedomie záležitosť ohľadom prípravy jedla spoločnosťou poskytujúcou stravovacie služby. Zabezpečili sme, aby potraviny od tejto spoločnosti neboli ďalej používané na konzumáciu. Generálnemu riaditeľovi spoločnosti sme zaslali oznámenie, v ktorom sme ho požiadali o písomné vysvetlenie a uistenie v tejto záležitosti.“

Footage of mess food being prepared at O.P Jindal Global University Sonipath, Haryana has gone viral. Students are traumatized by the video, which shows unhygienic conditions and questionable food safety practices. pic.twitter.com/aXxZ2RNHSN